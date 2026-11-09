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Atención máxima | Estos son los 3 cambios claves que afectarán tus pagos del Seguro Social en el 2027

Los cambios confirmados del Seguro Social para el 2027 no afectarán a todos los hogares y por ello, te diremos cuáles son los más importantes.

Los 3 cambios claves que afectarán tus pagos del Seguro Social.
Los 3 cambios claves que afectarán tus pagos del Seguro Social.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
Por
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Se conoció que el Seguro Social tendrá un aumento del 3,6% en el 2027; sin embargo, esto dependerá de los beneficios que recibas, tus ingresos laborales y las deducciones del Medicare. Cuando les toque organizar el presupuesto a las familias, entre las rentas, compras del supermercado y las medicinas conviene revisar el aviso individual pues ello te permitirá conocer cuánto llegará a tu cuenta.

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Cabe mencionar que los cambios anunciados por la Administración del Seguro Social (SSA) tendrán consecuencias distintas en cada caso. En algunos se favorecerá a los retirados, en otros a los destinatarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), pero otras afectarán principalmente a empleados con remuneraciones elevadas. Por ello, debes conocer los tres cambios claves antes del 2027.

Jubilación incrementará unos US$75 mensuales aproximadamente

La SSA anunció el pasado 14 de octubre del 2026 un ajuste por costo de vida del 3,6%, conocido como COLA. El incremento iniciará con los beneficios pagaderos en enero de 2027 y beneficiará a casi 72 millones de personas. Ten en cuenta que el aumento individual dependerá de la cantidad de cada beneficiario:

  • Beneficio mensual promedio de los trabajadores jubilados: En el 2027 será: US$2,170.
  • Pago federal mensual máximo de SSI para una persona elegible: En el 2027 será: US$1,029.
  • Pago federal mensual máximo de SSI para una pareja elegible: En el 2027 será: US$1,544.

Podrás ganar más si trabajas mientras cobras la jubilación

En el caso de que recibas una pensión y mantienes un empleo, en el 2027 podrás conseguir mayores ingresos antes de que la SSA retenga parte de tus beneficios; no obstante, se aplicará dependiendo de si alcanzaste la edad plena de jubilación:

  • Menor de la edad plena de jubilación durante todo el año: US$25,560
  • Alcanza la edad plena de jubilación durante el año: US$67,920
  • Desde el mes en que alcanza la edad plena de jubilación: Sin límite

Estas serán las condiciones:

  • Si permaneces por debajo de la edad plena durante todo 2027, la SSA retendrá US$1 por cada US$2 que ganes por encima de US$25,560.
  • Si llegas a ese umbral de jubilación durante el año, descontará US$1 por cada US$3 que excedan los US$67,920. Solo contará lo obtenido antes del mes en que cumplas la edad correspondiente.
  • Desde entonces, tus ingresos laborales dejarán de estar sujetos a esta restricción.

Medicare podría cambiar cuánto dinero tendrás disponible

El porcentaje del COLA no basta para calcular el presupuesto mensual debido a que si tienes Medicare, también debes revisar las primas y los gastos asociados con la atención médica o los medicamentos recetados.

¿Cómo consultar cuánto dinero recibirás del Seguro Social en el 2027?

La manera más directa de conocer tu monto será revisar el aviso del COLA en tu cuenta de my Social Security pues según la SSA, esos documentos estarán disponibles por internet desde finales de noviembre del 2026.

En el caso de que todavía no tengas acceso y quieras utilizar esa modalidad, la agencia recomienda crearte una cuenta e inscribirte para recibir notificaciones sin papel a más tardar el 18 de noviembre. Aquellas personas que no elijan ese método obtendrán la comunicación por correo postal en diciembre.

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