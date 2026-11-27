Terror para inmigrantes | Latino es arrestado por el ICE tras ganar US$1 millón en la lotería: ¿Qué pasará con el premio? La alegría le duró poco a un hombre tras ganar la lotería. Unos días después fue detenido por el ICE al tener una orden de deportación de 2014.

Latino es arrestado por el ICE tras ganar US$1 millón en la lotería en EE.UU.

Latino es arrestado por el ICE tras ganar US$1 millón en la lotería en EE.UU. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Una alarmante historia de un inmigrante ha causado gran impacto en la comunidad. Un hombre de origen hispano fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) coincidentemente luego de que se publicara una fotografía de él ganando un premio de US$1 millón en una lotería de Massachusetts.

Este episodio ha generado gran temor en el país, sobre todo porque después de que la imagen del ganador comenzara a circular ampliamente en las redes sociales, él fue detenido por las autoridades migratorias.

Boston ICE se pronunció sobre el arresto del joven.

ICE detuvo a inmigrante hispano tras ganar US$1 millón en la lotería

Ariel Antonio Velásquez-Morales, de origen salvadoreño, fue arrestado en East Boston durante la madrugada del martes. Según tres fuentes de ICE consultadas por Fox News, el inmigrante intentó huir al ver a los agentes, pero fue capturado tras una breve persecución a pie. Todo el operativo quedó registrado por las cámaras corporales de los oficiales.

Cabe mencionar que las autoridades migratorias ya estaban buscando a Velásquez-Morales debido a que tenía una orden definitiva de deportación dictada en abril de 2014. Los informes iniciales revelaron que él ingresó sin autorización a Estados Unidos en 2013, luego de cruzar la frontera por Roma, Texas

¿Qué ocurrirá con el premio del hombre tras el arresto del ICE?

El pasado 18 de noviembre, el salvadoreño compró un boleto de raspadito de US$10, llamado "$2,000,000 50X Cashword", en Sumner Market, ubicado en East Boston. Luego de tres días, la Lotería Estatal de Massachusetts publicó en Facebook una fotografía de él junto a un cheque gigante de un millón de dólares, lo que permitió que el ICE pueda identificarlo.

A través de un comunicado publicado por el ICE en Boston, solo se confirmó la detención de Velásquez-Morales y además indicó que un juez de inmigración ordenó la deportación del hombre el 24 de abril de 2014.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han revelado qué ocurrirá con el dinero que ganó ni tampoco se conoce si es que podrá acceder al premio mientras esté bajo custodia migratoria. Tampoco se ha precisado si cuenta con alguna representación legal.

Este caso ha generado especial atención debido a que el ganador de la lotería fue detenido tras recibir el reconocimiento.