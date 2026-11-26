Atención máxima | Esta es la hora oficial en el que abren las tiendas Walmart, Costco, Target y Macy's por el Black Friday en EE.UU. Si estás planeando comprar luego de haber celebrado Thanksgiving, te diremos los horarios en los que atenderán estas reconocidas tiendas durante Black Friday 2026.

Conoce a qué hora abren las tiendas Walmart, Costco, Target y Macy's por el Black Friday 2026.

Conoce a qué hora abren las tiendas Walmart, Costco, Target y Macy's por el Black Friday 2026. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Este viernes 27 de noviembre iniciará el Black Friday 2026 y al igual que el Thanksgiving, es una fecha muy importante. Si todavía no tienes regalos navideños o buscas renovar un electrodoméstico de tu casa, puedes aprovechar los grandes descuentos y darte un gusto. Por ello, te diremos los horarios en los que abrirán las tiendas Walmart, Target y Macy's.

Cabe mencionar que a pesar de que existen referencias generales para las cuatro cadenas, las condiciones en su horario pueden cambiar según la sucursal.

¿Cuáles son los horarios de Walmart, Costco, Target y Macy's?

Estos son los horarios especiales de Walmart, Costco, Target y Macy's durante el Black Friday 2026 en Estados Unidos:

Walmart : abrirá a las 6.00 a. m. y podría cerrar a las 11.00 p. m.

: abrirá a las 6.00 a. m. y podría cerrar a las 11.00 p. m. Costco : para los socios Executive, la apertura será a las 9.00 a. m.; para el resto de membresías, a las 10.00 a. m. El cierre se mantendrá en el horario habitual de cada tienda.

: para los socios Executive, la apertura será a las 9.00 a. m.; para el resto de membresías, a las 10.00 a. m. El cierre se mantendrá en el horario habitual de cada tienda. Target: comenzará a atender a las 6.00 a. m., hora local, y cerrará según el horario normal de la sucursal.

comenzará a atender a las 6.00 a. m., hora local, y cerrará según el horario normal de la sucursal. Macy’s: abrirá a las 6.00 a. m. y cerrará a las 10.00 p. m., de acuerdo con Scripps News, aunque se recomienda verificarlo directamente en la tienda.

Antes de planificar tus compras, toma en cuenta algunas aclaraciones:

Walmart: por lo general, conservará su horario habitual de 6.00 a. m. a 11.00 p. m.

Costco: permitirá el acceso temprano a quienes cuenten con membresía Executive; los demás socios deberán esperar hasta las 10.00 a. m.

Target: abrirá a las 6.00 a. m. y respetará el cierre establecido en cada ubicación.

Macy's: atenderá hasta las 10.00 p. m., aunque los reportes periodísticos presentan algunas diferencias; lo más prudente es consultar el local correspondiente.

¿Hasta cuándo durarán las ofertas del Black Friday en EE.UU.?

A pesar de que el Black Friday en EE.UU. solamente está programado para un solo día, diversas tiendas acostumbran prolongar sus descuentos durante el fin de semana. Por ello, algunas promociones continuarán hasta el domingo 29 de noviembre.

¿Cuándo será la siguiente jornada de descuentos?

Después del Black Friday llegará el Cyber Monday, que en 2026 coincidirá con el 30 de noviembre. Esta fecha estará centrada en las compras por internet y suele concentrar ofertas en tecnología, dispositivos electrónicos y distintos productos disponibles en plataformas digitales.