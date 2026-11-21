Buenas noticias | ¿Trabajas en Thanksgiving? Este es el monto que deberían pagarte extra en Estados Unidos este 2027
Si te corresponde trabajar el Día de Acción de Gracias, debes saber que tu pago no será el habitual pues dependerá de una serie de factores.
Millones de personas en Estados Unidos ya están preparándose para celebrar Thanksgiving (Día de Acción) el jueves 26 de noviembre. A pesar de ser feriado federal en la nación estadounidense, muchos tendrán que trabajar. Es por ello que surge una duda: ¿cuánto te corresponde recibir por trabajar esa fecha festiva?
¿Debes recibir un pago extra por trabajar en Thanksgiving?
La respuesta simple es: no, trabajar en Estados Unidos por Thanksgiving no te da derecho a cobrar el doble ni tampoco tiempo y medio. Para la gran mayoría de los empleados del sector privado, la ley federal permite que ese día se pague la tarifa habitual; sin embargo, en algunos casos sí deberían realizarte un pago extra.
"La Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) no exige el pago de horas extras por el trabajo realizado los sábados, domingos, días festivos o días de descanso habituales; a menos que se trabajen horas extras en dichos días", se lee en el sitio web del Departamento de Trabajo (DOL).
¿En qué casos deberán pagarte más?
A continuación, los casos en los que deberán pagarte extra por trabajar en Thanksgiving u otro feriado federal:
- Por horas extra: los trabajadores cubiertos por la FLSA y no exentos de sus disposiciones deben recibir, como mínimo, 1.5 veces su salario habitual por las horas que superen las 40 en una misma semana laboral. Sin embargo, ese pago adicional se debe al exceso de horas. Además, algunas leyes estatales fijan protecciones complementarias.
- Por contrato o beneficio de la empresa: el empleador puede decidir otorgar un pago especial por trabajar en días festivos, según lo señalado en la sección de preguntas y respuestas del DOL.
- Por norma estatal: existen excepciones a la regla general. Esto significa que en algunas ciudades se exige tiempo y medio por trabajar en domingos y feriados en el comercio minorista y en determinados negocios, de acuerdo con las normas aplicables, aunque no es un beneficio que abarque a todos los trabajadores del estado, según el DOL.