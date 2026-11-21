Buenas noticias | ¿Trabajas en Thanksgiving? Este es el monto que deberían pagarte extra en Estados Unidos este 2027 Si te corresponde trabajar el Día de Acción de Gracias, debes saber que tu pago no será el habitual pues dependerá de una serie de factores.

Este es el monto que deberían pagarte extra por trabajar en Thankgiving en Estados Unidos.

Este es el monto que deberían pagarte extra por trabajar en Thankgiving en Estados Unidos. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Millones de personas en Estados Unidos ya están preparándose para celebrar Thanksgiving (Día de Acción) el jueves 26 de noviembre. A pesar de ser feriado federal en la nación estadounidense, muchos tendrán que trabajar. Es por ello que surge una duda: ¿cuánto te corresponde recibir por trabajar esa fecha festiva?

¿Debes recibir un pago extra por trabajar en Thanksgiving?

La respuesta simple es: no, trabajar en Estados Unidos por Thanksgiving no te da derecho a cobrar el doble ni tampoco tiempo y medio . Para la gran mayoría de los empleados del sector privado, la ley federal permite que ese día se pague la tarifa habitual; sin embargo, en algunos casos sí deberían realizarte un pago extra.

"La Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) no exige el pago de horas extras por el trabajo realizado los sábados, domingos, días festivos o días de descanso habituales; a menos que se trabajen horas extras en dichos días", se lee en el sitio web del Departamento de Trabajo (DOL).

¿En qué casos deberán pagarte más?

A continuación, los casos en los que deberán pagarte extra por trabajar en Thanksgiving u otro feriado federal: