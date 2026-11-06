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Máxima atención beneficiarios de SNAP | Estos 4 estados prohíben comprar ciertas bebidas con la tarjeta EBT: Lista de productos vetados

A partir del 1 de noviembre de 2026, se implementarán nuevas restricciones en SNAP en Carolina del Sur, Dakota del Norte, Montana y Virginia.

Estos 4 estados prohíben comprar ciertas bebidas con la tarjeta EBT del SNAP
Estos 4 estados prohíben comprar ciertas bebidas con la tarjeta EBT del SNAP | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Debes saber que a partir del 1 de noviembre del 2026, cambiarán las compras del supermercado para los beneficiarios de SNAP. Ahora, ya no podrás adquirir nuevos artículos en Carolina del Sur, Dakota del Norte, Montana y Virginia; no obstante, las restricciones abarcan determinadas bebidas y, según el territorio, también golosinas y postres empacadas.

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Cabe destacar que esta medida no impide vender ni tampoco consumir los artículos afectados. Asimismo, tampoco significa por sí sola que los hogares inscritos pierdan parte de su incentivo mensual pues el cambio solo consiste en retirar algunas categorías de la cobertura del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

¿Qué productos no podrás comprar con tus beneficios SNAP?

En Carolina del Sur, Dakota del Norte, Montana y Virginia se aplicarán nuevas condiciones desde el 1 de noviembre. Aunque sus disposiciones no son idénticas: algunas alcanzan varias categorías de alimentos, mientras otras se concentran en ciertas bebidas.

  • Carolina del Sur: Dulces, bebidas energéticas, refrescos regulares y otras preparaciones endulzadas.
  • Dakota del Norte: Bebidas endulzadas, determinadas fórmulas energéticas y dulces, según los criterios estatales.
  • Montana: Dulces, bebidas con alto contenido de azúcar, fórmulas energéticas y ciertos postres preparados que no necesitan refrigeración.
  • Virginia: Refrescos regulares, dietéticos y "Zero", además de otras bebidas carbonatadas incluidas en la normativa.

¿Qué cambia en cada estado?

Carolina del Sur

El programa Healthy Food SC excluye a cuatro categorías del pago con SNAP: dulces, bebidas energéticas, refrescos regulares y otras preparaciones endulzadas; sin embargo, el Departamento de Servicios Sociales mantiene autorizadas las gaseosas dietéticas y sus versiones sin azúcar.

Dakota del Norte

En el caso de este estado solo se limita la compra de bebidas endulzadas, determinadas fórmulas energéticas y dulces. Asimismo, su información oficial también contempla las mezclas e ingredientes para preparar algunos líquidos y productos congelados, no solo las opciones listas para consumir. Entre los ejemplos se encuentran:

  • Refrescos.
  • Té y limonada endulzados.
  • Café embotellado con azúcar añadida.
  • Bebidas deportivas o con electrolitos comprendidas en la restricción.
  • Determinadas mezclas en polvo y tabletas para disolver.
  • La leche, alternativas vegetales, los jugos al 100% y el agua con gas sin azúcar ni edulcorantes artificiales aparecen entre las opciones permitidas.

Montana

Este estado anunció restricciones para dulces, bebidas con alto contenido de azúcar, fórmulas energéticas y algunos postres procesados. En esta última opción se encuentran las preparaciones preempacadas, listas para comer y que pueden conservarse sin refrigeración. Las excepciones anunciadas son:

  • Leche y alternativas vegetales.
  • Jugos 100% y mezclas con más del 50% de contenido de frutas o verduras.
  • Bebidas de reemplazo alimenticio.
  • Barras de proteína y sustitutos de comidas.
  • Artículos de panadería elaborados en la tienda.

Virginia

En Virginia se han registrado grandes cambios en las bebidas carbonatadas con azúcar o edulcorantes artificiales. En comparación con Carolina del Sur, las versiones dietéticas y "Zero" han quedado excluidas. De acuerdo con el Departamento de Servicios Sociales, estas son las categorías:

  • Refrescos tradicionales.
  • Gaseosas dietéticas.
  • Presentaciones "zero" o sin azúcar.
  • Bebidas energéticas carbonatadas.
  • Otras opciones con gas que contienen cinco gramos o más de azúcar añadida por porción.

Sin embargo, permanecen autorizados los jugos, la limonada, el té helado, el café frío, la leche y las preparaciones de yogur. También siguen siendo elegibles las bebidas energéticas sin gas y las aguas carbonatadas no endulzadas.

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