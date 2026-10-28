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Atención residentes de Nueva York | En esta fecha comenzarán a entregar tarjetas EBT con chip para SNAP

Residentes de Nueva York que utilizan el Programa SNAP deben prepararse para renovar sus tarjetas EBT, que serán reemplazadas por versiones con chip.

En esta fecha comenzarán a entregar tarjetas EBT con chip para SNAP en Nueva York.
En esta fecha comenzarán a entregar tarjetas EBT con chip para SNAP en Nueva York. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Miles de residentes en Nueva York que acceden al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) se preparan para renovar las tarjetas EBT. Con este cambio, las tarjetas actuales serán reemplazadas gradualmente por otras con chip y tecnología de pago sin contacto. Esto con la finalidad de reducir el robo de beneficios por la copia de los datos de la banda magnética.

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"La Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad de Nueva York (OTDA) está actualizando sus tarjetas EBT con banda magnética mediante tecnología de chip y contacto, una medida de seguridad probada que se utiliza en tarjetas de débito y crédito comerciales, y que puede ayudar significativamente a prevenir el fraude y el robo mediante dispositivos de clonación", publicó la web del Senado del Estado de Nueva York.

¿Cuándo se entregarán las nuevas tarjetas EBT con chip?

Las nuevas tarjetas EBT con chip y pago sin contacto para recibir los beneficios SNAP en el estado de Nueva York comenzarán a entregarse a principios del 2027. Como la entrega de aproximadamente 2 millones de tarjetas será gradual, será durante varios meses.

Por su parte, la OTDA ha solicitado a los minoristas autorizados de SNAP EBT (incluidos los mercados de agricultores y los proveedores de comidas en restaurantes) y a las instituciones financieras que completen las actualizaciones necesarias de los equipos de punto de venta antes del 1 de diciembre del 2026.

Ten en cuenta que las nuevas tarjetas EBT con chip y tecnología de pago sin contacto no funcionarán en los terminales de punto de venta ni tampoco en los cajeros automáticos sin las actualizaciones correspondientes.

Así se deben preparar las tiendas para aceptar las nuevas tarjetas EBT

Todos los negocios autorizados para aceptar el SNAP tienen que coordinar con su proveedor de terminales de pago para:

  • Actualizar sus sistemas y dispositivos de punto de venta —conocidos como POS— para aceptar las nuevas tarjetas EBT con chip y tecnología de pago sin contacto.
  • Verificar que el sistema permita usar la banda magnética de las nuevas tarjetas EBT mientras todavía no estén listas para procesar pagos con su chip.
  • Entregar a su proveedor las especificaciones técnicas indicadas por OTDA, entre ellas el uso de chips EMV y el nuevo identificador de aplicación EBT, o AID: A0000000044542.

La preparación también incluye a los mercados de agricultores y los establecimientos participantes del Programa de Comidas en Restaurantes. Las instituciones financieras tendrán que actualizar los cajeros automáticos correspondientes.

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