Atención beneficiarios de SNAP en EE.UU. | Esto es lo que puede cambiar si te aumentan el sueldo: Así debes informarlo

Esto es lo que puede cambiar en tus beneficios SNAP si te aumentan el sueldo. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Esto es lo que puede cambiar en tus beneficios SNAP si te aumentan el sueldo. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Cada mes, miles de personas reciben los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), pero si recientemente obtuviste un aumento de sueldo, debes tener en cuenta que ello podría afectar tu ayuda alimentaria. En algunos casos podría reducirse y en otros, muy extremos, hasta perderla.

¿Podrías perder tu SNAP si empiezas a ganar más dinero en EE.UU?

Inicialmente debes saber que los beneficios SNAP no se entregan en base al sueldo que percibes pues también toman en cuenta el tamaño del hogar y algunas deducciones como los gastos de vivienda, servicios, cuidado de dependientes y costos médicos permitidos.

En este sentido, un aumento de salario podría reducir tu ayuda, pero esto no significa que automáticamente pierdas el beneficio.

Cabe mencionar que si es posible perder tu SNAP si el ingreso del hogar supera los límites que correspondan en tu estado, pero esto no ocurre de manera automática por recibir un aumento. El monto suele disminuir gradualmente porque SNAP calcula, en general, que el hogar sí puede destinar el 30% de su ingreso neto a los alimentos.

Pasos a seguir si recibes un aumento en tu salario

A continuación, te diremos qué debes hacer una vez que recibes un aumento en tu salario y también eres beneficiario SNAP.

Informa del cambio dentro del plazo que establezca tu agencia estatal de SNAP . Los requisitos de notificación pueden variar según el estado y el tipo de expediente.

. Los requisitos de notificación pueden variar según el estado y el tipo de expediente. Conserva los talones de pago, las cartas del empleador y los comprobantes de alquiler, hipoteca, servicios, cuidado infantil y gastos médicos.

Solicita a la oficina estatal que revise tu caso y verifica que incluya todas las deducciones a las que puedas tener derecho.

Guarda copias de los documentos enviados y de toda la comunicación mantenida con la agencia.

No dejes pasar un cambio que estés obligado a informar: un pago indebido puede convertirse en una deuda que el programa te reclame más adelante.

¿Existe un plazo obligatorio para reportar al SNAP tu aumento?

No existe un único plazo para que todos los beneficiarios de SNAP reporten el aumento salarial, pues dependerá de si tu caso se encuentra bajo reporte simplificado o con reportes de cambios, y de las reglas de tu estado. Además, debes revisar tu carta de aprobación, aviso de recertificación o consultar a tu agencia estatal para saber cuál te aplica, según Code of Federal Regulations.