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Millones podrían perder sus beneficios de SNAP | La nueva ley del USDA que busca endurecer los requisitos para ser elegido

Una nueva propuesta del USDA podría cambiar totalmente el acceso a los cupones de alimentos de miles de beneficiarios del SNAP.

La nueva ley del USDA que busca endurecer los requisitos para acceder al SNAP
La nueva ley del USDA que busca endurecer los requisitos para acceder al SNAPComposición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Posiblemente este anuncio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sea una mala noticia para los hogares que cuentan con los beneficios del SNAP para realizar la compra de sus alimentos, el pago de renta, entre otros. La autoridad indicó que podría restringir uno de los mecanismos que les permite acceder a esta ayuda.

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De acuerdo con un reporte estimado, al menos 6.3 millones de personas se quedarían sin cobertura cuando la medida sea publicada. Sin embargo, debes saber que a pesar de que el documento fue publicado el 10 de noviembre del 2026 no te cancela tu beneficio ni establece una disposición definitiva.

¿Qué propone cambiar el USDA en los requisitos del SNAP?

Actualmente, algunos servicios no monetarios financiados por TANF pueden facilitar la incorporación a SNAP. En este sentido, y bajo las políticas de elegibilidad categórica amplia, los estados poseen un margen para aplicar las condiciones de ingresos y recursos de los límites federales ordinarios.

En la práctica, el nuevo plan eliminaría esa opción, salvo que la ayuda recibida encaje en la definición federal específica de asistencia de TANF. Además, pretende suprimir las disposiciones que permiten recurrir a esta vía por estar autorizado a recibir determinados beneficios, en lugar de haberlos obtenido efectivamente.

La reforma se orienta a limitar las prestaciones que pueden otorgar esa elegibilidad, manteniendo únicamente las incluidas en la definición correspondiente, como los pagos destinados a cubrir necesidades básicas de forma continuada y algunos servicios de apoyo.

¿Qué hogares se verán afectados con esta medida?

El cambio afectaría a quienes hoy acceden a SNAP mediante la flexibilidad estatal, pero no cumplen las exigencias económicas ordinarias. El impacto variará según la composición de la familia, su situación financiera y el mecanismo utilizado para obtener la cobertura. Entre los casos que podrían quedar bajo revisión figuran los siguientes:

  • Familias trabajadoras: aquellas cuyos ingresos superan el umbral federal ordinario, aunque cumplen los criterios de normas estatales más flexibles.
  • Hogares con ahorros: los que disponen de recursos computables por encima del máximo permitido.
  • Beneficiarios de servicios vinculados a TANF: quienes reciben prestaciones que dejarían de generar elegibilidad categórica.

Por último, conviene señalar que no todos los solicitantes están sometidos a las mismas pruebas económicas, ya que el documento establece que, cuando no hay miembros mayores o con discapacidades, por lo general se exige respetar un límite de ingresos brutos equivalente al 130% del nivel federal de pobreza y otro neto del 100%.

¿Cuándo se implementará el cambio?

Aunque su publicación es inminente, el 10 de noviembre, no se ha establecido una cancelación inmediata de los beneficios. Antes de avanzar con los siguientes pasos del proceso regulatorio, el USDA abrió un periodo para recibir comentarios de ciudadanos, organizaciones y autoridades estatales. Estas son las principales fechas:

  • 10 de noviembre de 2026: publicación de la propuesta en el Registro Federal.
  • 10 de diciembre de 2026: cierre anunciado del periodo de comentarios públicos.
  • Año fiscal 2029: referencia empleada para calcular sus efectos completos, no una fecha definitiva de entrada en vigor.

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