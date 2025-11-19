HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      
USA

Pronóstico del clima para Thanksgiving 2025: ¿Habrá nieve en EE.UU este 27 de noviembre?

El jueves 27 de noviembre de 2025 se celebra Thanksgiving en Estados Unidos y se prevén condiciones de nieve en varias regiones, lo que podría afectar los viajes por carretera.

El 27 de noviembre, Estados Unidos celebra Thanksgiving o Día de Acción de Gracias.
El 27 de noviembre, Estados Unidos celebra Thanksgiving o Día de Acción de Gracias. | Visit the USA

El 27 de noviembre se celebrará el Thanksgiving 2025, una de las festividades más destacadas del año en los Estados Unidos. Este día podría venir acompañado de nieve en muchas partes del país.

Según la Asociación Automovilística de los Estados Unidos (AAA), la mayoría de las personas eligen viajar en carro para conmemorar el Día de Acción de Gracias, mientras que un menor porcentaje opta por tomar un vuelo. Por ello, es importante estar al tanto del pronóstico del tiempo para el día de Thanksgiving y verificar si habrá nieve en tu zona.

PUEDES VER: Estados Unidos advierte que revocará visas a los inmigrantes que presentan su pasaporte de esta manera

lr.pe

¿En qué partes de EE.UU. habrá nieve durante el Thanksgiving?

De acuerdo con los pronósticos del Old Farmer’s Almanac para la semana de Thanksgiving, la mayoría de las regiones de Estados Unidos tendrán un clima suave y estable, aunque la nieve se hará presente en algunas zonas del norte y en áreas de gran altitud. El pronóstico cubre 18 regiones, que van desde el Pacífico Noroeste hasta el Atlántico, destacando las siguientes áreas donde se prevé actividad invernal:

  • Norte de Nueva Inglaterra (Región Noreste): Aquellos que viajen a Maine, New Hampshire o Vermont deberán estar listos para temperaturas más frías de lo habitual y la posibilidad de ver caer nieve. Mientras tanto, los estados más al sur del Noreste, como Massachusetts y Rhode Island, tendrán días fríos pero soleados, ideales para los desfiles y las celebraciones locales.
  • Upper Midwest: Desde Minnesota hasta la Península Superior de Michigan, se espera un clima generalmente templado, pero con ráfagas ocasionales de nieve. Estas pequeñas tormentas podrían hacer que las carreteras se vuelvan resbaladizas y reducir la visibilidad, lo que podría complicar los viajes por carretera.
  • Intermountain Region: En los estados montañosos del Oeste, la semana se caracterizará por una mezcla de lluvia y nieve, especialmente en las zonas más altas. Quienes planeen viajar por estas áreas o realizar actividades al aire libre deberían estar preparados para posibles interrupciones debido al mal tiempo.
  • Alaska: En Alaska, el frío dominará la semana, con nevadas intermitentes y superficies resbaladizas, lo cual es típico de esta época del año. También se espera una visibilidad reducida, lo que podría hacer que las condiciones de viaje sean más difíciles.

PUEDES VER: USCIS advierte a inmigrantes: las recientes medidas que pondrían en riesgo el estatus legal de los extranjeros en EE.UU.

lr.pe

¿Cuál será es el pronóstico para el resto de EE.UU.?

Gran parte del Este de Estados Unidos, así como el Medio Oeste sur, el Sur, el Heartland y el Desierto de Suroeste, disfrutarán de un clima favorable, con cielos despejados y temperaturas agradables, que variarán de suaves a cálidas. En el Oeste, en especial en el Pacífico Noroeste, se esperan lluvias intensas, aunque estas afectarán más a los viajeros que se encuentren con condiciones húmedas, en lugar de episodios de nieve.

El Old Farmer’s Almanac resume el pronóstico general de la siguiente manera. “La nieve se limitará a algunos puntos del norte, el norte de Nueva Inglaterra, el Upper Midwest, las elevaciones altas del Intermountain West y Alaska, donde los copos podrían afectar los viajes", indicó.

PUEDES VER: Estos son los documentos obligatorios que USCIS exige a los inmigrantes que deseen viajar fuera de Estados Unidos

lr.pe

¿Qué establecimientos cerrarán durante el Thanksgiving?

Como Thanksgiving es uno de los 11 días festivos oficiales, las oficinas del gobierno federal deberán permanecer cerradas. También se espera que los bancos, como Bank of America, Chase, Wells Fargo y Citi, cierren, ya que siguen el calendario de feriados de la Reserva Federal. Además, tanto las escuelas como las oficinas de correos y la bolsa de valores no estarán en funcionamiento.

La mayoría de los supermercados y tiendas operarán con horarios reducidos o directamente cerrarán sus puertas. Grandes cadenas como Target, Costco y Walmart han confirmado que no abrirán este año. Sin embargo, algunos restaurantes y cadenas sí estarán abiertos y ofrecerán menús especiales para la ocasión. Entre los establecimientos que han confirmado su cierre se encuentran Chipotle, Chick-fil-A, Taco Bell, Shake Shack, Cheesecake Factory y algunas sucursales de Subway.

Notas relacionadas
Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

LEER MÁS
Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

LEER MÁS
Pyongyang denuncia acuerdo entre Corea del Sur y EE.UU. para construir submarinos de propulsión nuclear

Pyongyang denuncia acuerdo entre Corea del Sur y EE.UU. para construir submarinos de propulsión nuclear

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
USCIS advierte a inmigrantes: las recientes medidas que pondrían en riesgo el estatus legal de los extranjeros en EE.UU.

USCIS advierte a inmigrantes: las recientes medidas que pondrían en riesgo el estatus legal de los extranjeros en EE.UU.

LEER MÁS
Estados Unidos podrá negar visa a personas con obesidad, diabetes, cáncer y otras enfermedades crónicas

Estados Unidos podrá negar visa a personas con obesidad, diabetes, cáncer y otras enfermedades crónicas

LEER MÁS
Día de los veteranos en EE.UU.: 60 frases para conmemorar a quienes sirvieron a las Fuerzas Armadas, este 11 de noviembre

Día de los veteranos en EE.UU.: 60 frases para conmemorar a quienes sirvieron a las Fuerzas Armadas, este 11 de noviembre

LEER MÁS
Estos son los documentos obligatorios que USCIS exige a los inmigrantes que deseen viajar fuera de Estados Unidos

Estos son los documentos obligatorios que USCIS exige a los inmigrantes que deseen viajar fuera de Estados Unidos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

USA

USCIS advierte a inmigrantes: las recientes medidas que pondrían en riesgo el estatus legal de los extranjeros en EE.UU.

Estados Unidos podrá negar visa a personas con obesidad, diabetes, cáncer y otras enfermedades crónicas

Día de los veteranos en EE.UU.: 60 frases para conmemorar a quienes sirvieron a las Fuerzas Armadas, este 11 de noviembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025