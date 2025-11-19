Pronóstico del clima para Thanksgiving 2025: ¿Habrá nieve en EE.UU este 27 de noviembre?

El 27 de noviembre se celebrará el Thanksgiving 2025, una de las festividades más destacadas del año en los Estados Unidos. Este día podría venir acompañado de nieve en muchas partes del país.

Según la Asociación Automovilística de los Estados Unidos (AAA), la mayoría de las personas eligen viajar en carro para conmemorar el Día de Acción de Gracias, mientras que un menor porcentaje opta por tomar un vuelo. Por ello, es importante estar al tanto del pronóstico del tiempo para el día de Thanksgiving y verificar si habrá nieve en tu zona.

¿En qué partes de EE.UU. habrá nieve durante el Thanksgiving?

De acuerdo con los pronósticos del Old Farmer’s Almanac para la semana de Thanksgiving, la mayoría de las regiones de Estados Unidos tendrán un clima suave y estable, aunque la nieve se hará presente en algunas zonas del norte y en áreas de gran altitud. El pronóstico cubre 18 regiones, que van desde el Pacífico Noroeste hasta el Atlántico, destacando las siguientes áreas donde se prevé actividad invernal:

Norte de Nueva Inglaterra (Región Noreste): Aquellos que viajen a Maine, New Hampshire o Vermont deberán estar listos para temperaturas más frías de lo habitual y la posibilidad de ver caer nieve. Mientras tanto, los estados más al sur del Noreste, como Massachusetts y Rhode Island, tendrán días fríos pero soleados, ideales para los desfiles y las celebraciones locales.

Upper Midwest: Desde Minnesota hasta la Península Superior de Michigan, se espera un clima generalmente templado, pero con ráfagas ocasionales de nieve. Estas pequeñas tormentas podrían hacer que las carreteras se vuelvan resbaladizas y reducir la visibilidad, lo que podría complicar los viajes por carretera.

Intermountain Region: En los estados montañosos del Oeste, la semana se caracterizará por una mezcla de lluvia y nieve, especialmente en las zonas más altas. Quienes planeen viajar por estas áreas o realizar actividades al aire libre deberían estar preparados para posibles interrupciones debido al mal tiempo.

Alaska: En Alaska, el frío dominará la semana, con nevadas intermitentes y superficies resbaladizas, lo cual es típico de esta época del año. También se espera una visibilidad reducida, lo que podría hacer que las condiciones de viaje sean más difíciles.

¿Cuál será es el pronóstico para el resto de EE.UU.?

Gran parte del Este de Estados Unidos, así como el Medio Oeste sur, el Sur, el Heartland y el Desierto de Suroeste, disfrutarán de un clima favorable, con cielos despejados y temperaturas agradables, que variarán de suaves a cálidas. En el Oeste, en especial en el Pacífico Noroeste, se esperan lluvias intensas, aunque estas afectarán más a los viajeros que se encuentren con condiciones húmedas, en lugar de episodios de nieve.

El Old Farmer’s Almanac resume el pronóstico general de la siguiente manera. “La nieve se limitará a algunos puntos del norte, el norte de Nueva Inglaterra, el Upper Midwest, las elevaciones altas del Intermountain West y Alaska, donde los copos podrían afectar los viajes", indicó.

¿Qué establecimientos cerrarán durante el Thanksgiving?

Como Thanksgiving es uno de los 11 días festivos oficiales, las oficinas del gobierno federal deberán permanecer cerradas. También se espera que los bancos, como Bank of America, Chase, Wells Fargo y Citi, cierren, ya que siguen el calendario de feriados de la Reserva Federal. Además, tanto las escuelas como las oficinas de correos y la bolsa de valores no estarán en funcionamiento.

La mayoría de los supermercados y tiendas operarán con horarios reducidos o directamente cerrarán sus puertas. Grandes cadenas como Target, Costco y Walmart han confirmado que no abrirán este año. Sin embargo, algunos restaurantes y cadenas sí estarán abiertos y ofrecerán menús especiales para la ocasión. Entre los establecimientos que han confirmado su cierre se encuentran Chipotle, Chick-fil-A, Taco Bell, Shake Shack, Cheesecake Factory y algunas sucursales de Subway.