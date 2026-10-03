Confirmado | DHS podría anular las autorizaciones de trabajo y cualquier documento relacionado automáticamente

DHS podría anular las autorizaciones de trabajo en Estados Unidos. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

DHS podría anular las autorizaciones de trabajo en Estados Unidos. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Recientemente, el boletín de E-Verify publicado el 11 de agosto de 2026 en Estados Unidos reveló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede revocar tanto las autorizaciones de empleo como invalidar documentos de autorización de empleo (EAD) en cualquier momento.

¿Cuáles son los permisos de trabajo que aparecen en E-Verify?

De acuerdo con el boletín de E-Verify, este reporte incluye las categorías C08 (solicitud de asilo pendiente), C09 (solicitud de ajuste de estatus), A12 (Estatus de Protección Temporal concedido) y C19 (solicitud de TPS). No obstante, antes incluía solo la categoría C11, correspondiente a permisos de permanencia temporal.

Cabe mencionar que el DHS puede invalidar los permisos C08 y C09 tras el retiro, la aprobación o la denegación de las solicitudes migratorias correspondientes. También puede invalidar permisos A12 y C19, de acuerdo a los procedimientos aplicables, cuando termina una designación de TPS, según E-Verify.

¿Qué pasa si tu EAD es invalidado por el ICE?

Según E-Verify, un trabajador podría conservar su tarjeta que parece vigente aunque el DHS lo haya invalidado, porque la agencia no recoge los documentos emitidos previamente.

En el caso de que el permiso aparezca en el reporte, el empleador tendrá que volver a verificar la autorización de empleo en el Formulario I-9 a través de un Suplemento B. No se debe abrir un caso nuevo en E-Verify, de acuerdo al boletín oficial.

Esto deben tener en cuenta los inmigrantes con EAD

Si es que tu permiso aparece en el último reporte, debes presentar al empleador un documento vigente de la Lista A o de la Lista C para la nueva verificación. Podrás elegir cuál de los documentos aceptables entregar pues la empresa no puede exigirte uno específico ni pedirte más documentos de los requeridos.

Por último, la inclusión de una categoría en el reporte no significa que todos los permisos incluidos allí hayan sido invalidados.

Todos los extranjeros están obligados a utilizar E-Verify

En 2026, también exigen que los ciudadanos extranjeros que requieren extender sus permisos de trabajo deban cotizar o postular a puestos solo en empresas registradas y vigentes en E-Verify, una plataforma electrónica del gobierno federal encargada de comprobar la elegibilidad de los trabajadores.