Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Latinos en USA

Confirmado | DHS podría anular las autorizaciones de trabajo y cualquier documento relacionado automáticamente

El boletín de E-Verify del 11 de agosto de 2026 destaca que el DHS puede revocar o invalidar autorizaciones de empleo (EAD) en cualquier momento.

DHS podría anular las autorizaciones de trabajo en Estados Unidos.
DHS podría anular las autorizaciones de trabajo en Estados Unidos. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini
Por
google iconLa República en Google

Recientemente, el boletín de E-Verify publicado el 11 de agosto de 2026 en Estados Unidos reveló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede revocar tanto las autorizaciones de empleo como invalidar documentos de autorización de empleo (EAD) en cualquier momento.

Puedes ver

Gran noticia para inmigrantes en EE.UU. | Proponen eliminar al ICE para proteger a indocumentados

lr.pe

¿Cuáles son los permisos de trabajo que aparecen en E-Verify?

De acuerdo con el boletín de E-Verify, este reporte incluye las categorías C08 (solicitud de asilo pendiente), C09 (solicitud de ajuste de estatus), A12 (Estatus de Protección Temporal concedido) y C19 (solicitud de TPS). No obstante, antes incluía solo la categoría C11, correspondiente a permisos de permanencia temporal.

Cabe mencionar que el DHS puede invalidar los permisos C08 y C09 tras el retiro, la aprobación o la denegación de las solicitudes migratorias correspondientes. También puede invalidar permisos A12 y C19, de acuerdo a los procedimientos aplicables, cuando termina una designación de TPS, según E-Verify.

¿Qué pasa si tu EAD es invalidado por el ICE?

Según E-Verify, un trabajador podría conservar su tarjeta que parece vigente aunque el DHS lo haya invalidado, porque la agencia no recoge los documentos emitidos previamente.

En el caso de que el permiso aparezca en el reporte, el empleador tendrá que volver a verificar la autorización de empleo en el Formulario I-9 a través de un Suplemento B. No se debe abrir un caso nuevo en E-Verify, de acuerdo al boletín oficial.

Esto deben tener en cuenta los inmigrantes con EAD

Si es que tu permiso aparece en el último reporte, debes presentar al empleador un documento vigente de la Lista A o de la Lista C para la nueva verificación. Podrás elegir cuál de los documentos aceptables entregar pues la empresa no puede exigirte uno específico ni pedirte más documentos de los requeridos.

Por último, la inclusión de una categoría en el reporte no significa que todos los permisos incluidos allí hayan sido invalidados.

Todos los extranjeros están obligados a utilizar E-Verify

En 2026, también exigen que los ciudadanos extranjeros que requieren extender sus permisos de trabajo deban cotizar o postular a puestos solo en empresas registradas y vigentes en E-Verify, una plataforma electrónica del gobierno federal encargada de comprobar la elegibilidad de los trabajadores.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Naldy Saldaña cancela su primer show como solista por amenazas contra su vida: “Una decisión que me duele profundamente”

Corazón Serrano expulsa definitivamente a coreógrafo Jeremy Iturri tras nuevos testimonios de abuso sexual: “Por respeto”

¿A qué hora juega Perú vs Canadá EN VIVO HOY partido amistoso de la selección por fecha FIFA 2026?

Latinos en USA

Atención inmigrantes | ICE anuncia que acelerará campaña de deportaciones ordenadas por el gobierno de Trump

Atención inmigrantes legales e indocumentados | ICE establece nuevas medidas para detener vehículos en EE.UU.: Endurecerá sus reglas

Confirmado | Cambios en el SNAP dejarían sin cupones a beneficiarios en el mes de octubre: ¿Quiénes serán los perjudicados?

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

ONPE concluye la entrega del material electoral en Lima y Callao a un día de las elecciones regionales y municipales

Hay casi 140 denuncias por corrupción en la Policía Nacional y en el Mininter

Casi 100 mil policías y militares garantizarán la seguridad electoral