Alerta máxima inmigrantes | DHS aprueba disparar un "rayo de calor" contra extranjeros: ¿En qué zona de EE.UU. comenzarán? Esta medida vuelve a abrir el debate sobre los riesgos físicos, implicaciones legales y el uso de armas contra los inmigrantes en Estados Unidos.

El gobierno de EE.UU. autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que evalúe el uso de un dispositivo de energía para que pueda ser utilizado en las operaciones de control en la frontera con México. Este sistema busca dispersar a las multitudes mediante una sensación de calor, lo que los obligaría a separarse inmediatamente.

¿Qué se sabe sobre el posible uso de un 'rayo de calor' por la CBP en la frontera de EE.UU.?

De acuerdo con el informe de CNN, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó un memorando que permitiría prestar por siete meses una unidad del dispositivo de energía dirigida conocido como Sistema de Denegación Activa (ADS) al DHS.

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tiene a su cargo las pruebas, además de la capacitación y el desarrollo de los procedimientos para determinar si la tecnología resulta viable en el sector fronterizo.

No obstante, la responsabilidad por el uso y la elaboración de tácticas y protocolos quedará en las manos del DHS. Una vez terminado el período autorizado, el organismo tendrá que solicitar una extensión del préstamo en el caso de considerarlo necesario para continuar con las evaluaciones.

¿Cómo funciona el ADS que tendrá el DHS?

Aunque muchos prefieren llamarlo 'rayo de calor', el ADS no se trata de un láser. Según la organización de noticias militares estadounidenses Stars and Stripes, el dispositivo emite ondas electromagnéticas milimétricas de radiofrecuencia a 95 GHz, que producen un efecto térmico sobre la piel.

Según los especialistas, su alcance operativo se estima en hasta 1.000 metros. Asimismo, indican que la energía apenas penetra la piel y calienta rápidamente las terminaciones nerviosas superficiales, lo que causa una sensación de ardor.

"El ADS es un arma no letal que proyecta un haz de ondas milimétricas de largo alcance", explicaron los Marines durante una demostración en 2012, según lo retomado por Stars and Stripes. Agregaron también que: "Puede utilizarse para la defensa perimetral, el control de multitudes y la negación de acceso a zonas contra cualquier amenaza humana".

¿Cuáles son los riesgos para los migrantes en EE.UU.?

Entre los principales cuestionamientos está la existencia de algún peligro para los inmigrantes. Según exfuncionarios de la CBP, esta arma se encuentra diseñada para evitar lesiones permanentes que podrían generar consecuencias indirectas graves. "Aunque estén llevando a la gente de vuelta al río, no quieres que se metan y se ahoguen", dijo un exfuncionario de la CBP a CNN.

El sector fronterizo de El Centro, en California, que comprende unos 112 kilómetros de límite con México, ya estaría evaluando la tecnología para disuadir cruces ilegales en las inmediaciones de un río. Entre las cuestiones analizadas figuraba la posibilidad de que su uso aumentara la necesidad de realizar rescates.

También hay interrogantes sobre la soberanía territorial y los límites legales de su uso. Las preocupaciones también surgen sobre la posibilidad de que el arma alcanzara a personas que aún se encontraran en territorio mexicano.