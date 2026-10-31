Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Latinos en USA

Alerta máxima | DHS ordena suspender un programa que permite a estos extranjeros ingresar al país sin visa: ¿Cuál es?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspenderá el programa EVS-TAP, permitiendo a ciudadanos chinos ingresar sin visa a las Islas Marianas del Norte.

DHS ordena suspender un programa que permite a estos extranjeros ingresar a EE.UU. sin visa.
DHS ordena suspender un programa que permite a estos extranjeros ingresar a EE.UU. sin visa. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
Por
google iconLa República en Google

El 30 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que suspenderá el programa EVS-TAP, que permitía a los ciudadanos de China ingresar sin visa a las Islas Marianas del Norte. Si bien esta medida alcanza también a las autorizaciones de viaje previamente aprobadas, ello no cambia el Programa de Exención de Visa de EE.UU.

Puedes ver

Alerta máxima clientes en Walmart | Hombre asesinó a tiros a su esposa dentro del estacionamiento: Este fue su terrible final

lr.pe

El EVS-TAP es un subprograma restringido del régimen especial de exención de visas de Guam y las Islas Marianas del Norte. Esto es diferente del mecanismo nacional que utiliza la autorización electrónica ESTA para algunos viajeros internacionales.

¿Desde cuándo el DHS suspenderá el ingreso sin visa a los ciudadanos chinos?

De acuerdo al aviso publicado en el Federal Register se estableció que la suspensión del Programa de Autorización de Viajes para la Vitalidad Económica y la Seguridad (EVS-TAP) entre en vigor a partir de las 2.00 p. m. (hora del este de EE.UU.) del viernes 30 de octubre.

Desde ese momento, los ciudadanos chinos tendrán que tramitar una visa de no inmigrante para visitar el territorio por turismo o negocios, en el caso de que no exista otra excepción legal aplicable.

Asimismo, la disposición contempla también una excepción para aquellas personas que ya ingresaron legalmente a las Islas Marianas del Norte mediante el programa. Estos visitantes podrán completar su período de permanencia autorizado y no necesitarían una visa para futuros viajes.

¿Por qué razón el DHS suspendió el EVS-TAP?

El DHS justificó su decisión por posibles riesgos para la seguridad nacional y también el cumplimiento de las leyes migratorias. Se conoció que durante el año 2025, más de tres mil ciudadanos chinos ingresaron a las Islas Marianas del Norte mediante el EVS-TAP.

Asimismo, las autoridades expresaron su preocupación por la posibilidad de espionaje y recopilación de información cerca de instalaciones militares estadounidenses. Entre los puntos clave mencionaron la base aérea de Tinian, cuya restauración forma parte de los intereses militares de EE.UU. en el Indopacífico.

Entre las preocupaciones del DHS también figuraron el denominado turismo de parto, el lavado de dinero y los abusos laborales relacionados con una serie de actividades empresariales. El organismo consideró que la ausencia de los controles consulares habituales podría facilitar estas prácticas.

¿Cómo funcionaba el programa EVS-TAP del DHS?

La finalidad de esta medida es facilitar las visitas de ciudadanos chinos al territorio norteamericano a través de un proceso de autorización electrónica y controles previos de seguridad. El esquema establece condiciones específicas:

  • Las autorizaciones tenían una vigencia de un año.
  • Los visitantes podían permanecer un máximo general de 14 días por viaje.
  • Los permisos solo habilitaban el ingreso a las Islas Marianas del Norte.
  • Los beneficiarios no podían viajar bajo esa autorización a Guam, al territorio continental estadounidense ni a otras jurisdicciones de EE.UU.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vanini: “Quiero convertirme en el mejor escritor peruano de esta época”

Samantha Batallanos se muestra impactada con los ‘retoquitos’ de César Acuña y le lanza propuesta: “Solo le falta una chica fit”

Papa León XIV: preparan despliegue de más de 150 ambulancias y 192 puntos de hidratación en las sedes que visitará en Perú

Latinos en USA

Excelentes noticias para inmigrantes en EE.UU. | Juez de California prohíbe que el ICE detenga a extranjeros solo por su aspecto físico

No más arrestos del ICE | Está ciudad anunció que protegerá a trabajadores de un sector clave: "No entres"

Alerta máxima en EE.UU. | Ciudadano estadounidense denuncia violento arresto del ICE en presencia de su hija de apenas 1 año de edad

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Procurador del JNE denuncia a López Aliaga y Carlos Álvarez por expresiones de connotación sexual contra Burneo

Keiko Fujimori cierra octubre con tercer día de visita a El Salvador y 156 homicidios registrados

Más de 3 millones de peruanos votarán por sus autoridades en centros poblados