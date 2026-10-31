Alerta máxima | DHS ordena suspender un programa que permite a estos extranjeros ingresar al país sin visa: ¿Cuál es? El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspenderá el programa EVS-TAP, permitiendo a ciudadanos chinos ingresar sin visa a las Islas Marianas del Norte.

DHS ordena suspender un programa que permite a estos extranjeros ingresar a EE.UU. sin visa. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

DHS ordena suspender un programa que permite a estos extranjeros ingresar a EE.UU. sin visa. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

El 30 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que suspenderá el programa EVS-TAP, que permitía a los ciudadanos de China ingresar sin visa a las Islas Marianas del Norte. Si bien esta medida alcanza también a las autorizaciones de viaje previamente aprobadas, ello no cambia el Programa de Exención de Visa de EE.UU.

El EVS-TAP es un subprograma restringido del régimen especial de exención de visas de Guam y las Islas Marianas del Norte. Esto es diferente del mecanismo nacional que utiliza la autorización electrónica ESTA para algunos viajeros internacionales.

¿Desde cuándo el DHS suspenderá el ingreso sin visa a los ciudadanos chinos?

De acuerdo al aviso publicado en el Federal Register se estableció que la suspensión del Programa de Autorización de Viajes para la Vitalidad Económica y la Seguridad (EVS-TAP) entre en vigor a partir de las 2.00 p. m. (hora del este de EE.UU.) del viernes 30 de octubre.

Desde ese momento, los ciudadanos chinos tendrán que tramitar una visa de no inmigrante para visitar el territorio por turismo o negocios, en el caso de que no exista otra excepción legal aplicable.

Asimismo, la disposición contempla también una excepción para aquellas personas que ya ingresaron legalmente a las Islas Marianas del Norte mediante el programa. Estos visitantes podrán completar su período de permanencia autorizado y no necesitarían una visa para futuros viajes.

¿Por qué razón el DHS suspendió el EVS-TAP?

El DHS justificó su decisión por posibles riesgos para la seguridad nacional y también el cumplimiento de las leyes migratorias. Se conoció que durante el año 2025, más de tres mil ciudadanos chinos ingresaron a las Islas Marianas del Norte mediante el EVS-TAP.

Asimismo, las autoridades expresaron su preocupación por la posibilidad de espionaje y recopilación de información cerca de instalaciones militares estadounidenses. Entre los puntos clave mencionaron la base aérea de Tinian, cuya restauración forma parte de los intereses militares de EE.UU. en el Indopacífico.

Entre las preocupaciones del DHS también figuraron el denominado turismo de parto, el lavado de dinero y los abusos laborales relacionados con una serie de actividades empresariales. El organismo consideró que la ausencia de los controles consulares habituales podría facilitar estas prácticas.

¿Cómo funcionaba el programa EVS-TAP del DHS?

La finalidad de esta medida es facilitar las visitas de ciudadanos chinos al territorio norteamericano a través de un proceso de autorización electrónica y controles previos de seguridad. El esquema establece condiciones específicas: