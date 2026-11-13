Máxima atención inmigrantes | Estos son los casos en el que la SSA pueden suspenderte tus pagos del Seguro Social en EE.UU. Si eres extranjero y recibes pagos del Seguro Social en EE.UU., debes cumplir con la condición de presencia legal pues si no la SSA puede suspender tus depósitos.

Estos son los casos en el que la SSA pueden suspenderte tus pagos del Seguro Social.

Estos son los casos en el que la SSA pueden suspenderte tus pagos del Seguro Social. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Si eres extranjero y recibes los pagos del Seguro Social en Estados Unidos, debes prestar atención a una condición adicional para mantenerlos pues no basta con cumplir las condiciones laborales, de edad o de discapacidad debido a que la Administración del Seguro Social (SSA) también exige respaldar una situación y, si no lo haces, podría suspenderte tus depósitos.

¿Qué solicita la SSA para evitar suspenderte los pagos mensuales?

La SSA puede suspenderte los pagos mensuales a los beneficiarios extranjeros que si bien pueden encontrarse en Estados Unidos, pero no tienen una presencia legal exigida para recibirlos. De acuerdo con sus reglas, ellos deben demostrar que cumplen con esa condición durante todo el mes calendario.

Cabe mencionar que esto no se trata de una prohibición de cobrar por ser extranjero ni de una nueva medida que iniciará a aplicarse el próximo año, sino que es un requisito establecido desde 1996.

En resumen, ya sea que cumplas con los requisitos laborales, de edad o de discapacidad para tener derecho al beneficio, lo más importante es que debes cumplir el requisito de presencia legal.

¿En qué casos y a partir de cuándo podrían suspender tus pagos del SSA?

A continuación, se detallan algunas situaciones contempladas en las instrucciones oficiales:

El beneficiario se encuentra en Estados Unidos, pero no acredita presencia legal durante todo el mes calendario: se suspende el beneficio correspondiente a ese mes.

Si pierde la presencia legal en una fecha distinta del último día del mes: no se abona el beneficio del mes en que ocurre el cambio ni los posteriores mientras persista el incumplimiento.

Si pierde la presencia legal el último día del mes: la suspensión se aplica a partir del beneficio del mes siguiente.

Si pasa de una categoría de presencia legal a otra sin interrupción entre ambas: el pago puede continuar en función de la documentación de la nueva categoría.

Si recupera la presencia legal el primer día del mes y la mantiene durante todo ese mes: puede recibir el beneficio correspondiente a ese mes, siempre que cumpla el resto de los requisitos.

Si recupera la presencia legal después del primer día del mes: el pago puede corresponder desde el mes siguiente, siempre que mantenga ese requisito durante todo ese mes y cumpla las demás condiciones.

Por último, los documentos que pueden acreditar tu presencia legal son: la tarjeta de residente permanente I-551 y el registro de entrada y salida I-94.