Terror para inmigrantes | ICE realizó violento arresto a una mujer discapacitada cuando iba al médico: La arrastraron fuera de su auto La violenta detención de Rahman ocurrió el 13 de enero de 2026, mientras se dirigía a una cita médica, lo que pone en tela de juicio las tácticas del ICE.

Un nuevo incidente vuelve a poner bajo la lupa las tácticas utilizadas por los agentes federales durante una detención. Recientemente, se conoció la historia de Aliya Rahman, quien fue detenida por el ICE de una manera muy violenta. Casi un año tras su detención, se revelaron las imágenes de su arresto, por lo que ella decidió llevar su caso a los tribunales.

¿Cómo fue la detención de Aliya Rahman?

El incidente ocurrió el 13 de enero del 2026, en el sur de Minneapolis, Minnesota. Rahman, una ciudadana estadounidense que tiene autismo y discapacidades relacionadas con una lesión cerebral traumática, conducía hacia una cita médica; en ese trayecto se encontró con un operativo del ICE en la intersección de Park Avenue y East 34th Street.

Según su denuncia, los oficiales le dieron instrucciones contradictorias sobre si debería avanzar o salir del vehículo. Luego, rompieron la ventanilla del automóvil, cortaron su cinturón de seguridad y la sacaron por la fuerza. En las imágenes se puede ver a cuatro agentes cargándola boca abajo, sujetándola de brazos y piernas mientras la trasladaban hacia una camioneta sin identificación.

A pesar de que Rahman aseguró que les informó a los oficiales sobre sus discapacidades y pidió ayuda, su petición fue ignorada. La trasladaron al Edificio Federal Whipple, donde permaneció bajo custodia.

La demanda señala que sufrió fuertes dolores de cabeza, visión borrosa y dificultades para hablar antes de perder el conocimiento. Sus abogados indican que los agentes tardaron aproximadamente 30 minutos en solicitar asistencia de emergencia luego de que otra detenida alertara que la mujer estaba inconsciente. Finalmente, despertó en un hospital y nunca fue acusada de un delito por aquel incidente.

Rahman está demandando al ICE y pide que identifiquen a los agentes que la agredieron

Rahman ha presentado una demanda contra el gobierno federal ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Minnesota. Los cargos que ha presentado son agresión, lesiones, arresto y encarcelamiento ilegales, supervisión negligente y negligencia.

"Soy una de las muchas personas afectadas por el vil abuso de poder de este gobierno. Y aunque esta demanda surge de lo ocurrido en enero, el terror no comenzó allí y no ha terminado", expresó Rahman.

Por su parte, su abogada Jessica Gingold, del MacArthur Justice Center, aseguró también que buscarán identificar a los oficiales involucrados y revisar sus antecedentes para establecer quiénes participaron en la detención.