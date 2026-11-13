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Alerta inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU. | ICE arresta a enfermera que salvó vidas durante el COVID y la oculta durante tres días

La enfermera Ann Lawani, de 39 años, fue detenida por ICE y está en un centro de detención a miles de kilómetros de su familia desde hace casi dos meses.

ICE arresta a enfermera y la oculta durante tres días en centros de detención.
ICE arresta a enfermera y la oculta durante tres días en centros de detención.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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La enfermera Ann Lawani, de 39 años, que trabajó en primera línea contra el COVID-19 y se dedicó a salvar vidas durante esa época, fue detenida y lleva casi dos meses bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a miles de kilómetros de su familia.

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Su historia no acaba ahí, pues su familia cuenta que durante tres días no supieron dónde se encontraba. Inicialmente la trasladaron a un centro de detención en Stockton y desde esa vez comenzó un recorrido por diversas instalaciones migratorias que terminó en Luisiana, durante sus traslados, tanto su familiares como sus abogados no podían confirmar su paradero.

ICE detuvo a la enfermera y su familia no pudo encontrarla

El pasado 16 de septiembre del 2026, los agentes del ICE llegaron a casa de Lawani en Lodi, California, cuando aún estaba en pijama. Las autoridades la esposaron de manos, cintura y tobillos, luego la trasladaron a un centro de detención. Su primera llamada telefónica la hizo desde Stockton, pero luego no podían confirmar su paradero hasta que finalmente la ubicaron en Luisiana.

Cabe mencionar que el caso de Lawani coincide con un cambio en las políticas de localización de detenidos migratorios. De acuerdo a una investigación de Associated Press, desde el 15 de septiembre ICE dejó de mostrar en su buscador público a miles de personas con órdenes finales de deportación, una medida que dificulta a los abogados conocer dónde están sus clientes.

La agencia justifica esta acción pues su prioridad sería la deportación de personas con órdenes finales, mientras que las organizaciones defensoras de inmigrantes advierten que ocultar sus ubicaciones puede obstaculizar el acceso a la justicia.

Enfermera cuenta con una orden judicial que impide deportarla de EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señala que Lawani ingresó a Estados Unidos en el 2007 con una visa de visitante y permaneció luego de que venciera su autorización. Además, agrega que recibió una orden final de expulsión en agosto del 2013, pero su abogada indica todo lo contrario.

La letrada Natalia Vieira Santanna sostiene que en el 2013, un juez de inmigración le otorgó a la enfermera una protección contra la deportación a Nigeria, al establecer que podría enfrentar una persecución si regresaba a su país.

También cuenta que Lawani cuenta con un permiso de trabajo vigente hasta abril del 2029 renovado durante año. Esto no equivale por sí solo a un estatus migratorio legal permanente, pero sí le permite trabajar bajo la autorización federal concedida.

Por su parte, el congresista demócrata Josh Harder denunció que el ICE incluso habría intentado trasladarla a un tercer país sin entregar a su defensa la documentación correspondiente. También le solicitó al DHS que libere a la enfermera y la regrese a California mientras sigue su proceso judicial.

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