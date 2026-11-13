Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | ICE revela cifra insólita de arrestos y más de 400.000 deportaciones La autoridad migratoria ha registrado un número histórico de deportaciones en Estados Unidos con al menos 483.200 expulsiones.

Donald Trump anunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó una cifra histórica de deportaciones durante el año 2026 con un total de 483.200 personas expulsadas del país reportadas hasta el 30 de septiembre. Si bien el gobierno estadounidense celebra esta acción, la gran mayoría de residentes considera que sus medidas han ido demasiado lejos.

ICE revela cifra insólita de arrestos y deportaciones

De acuerdo con las cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtenidas por CBS News, el ICE ha deportado a 483.200 personas durante el año fiscal 2026, una cifra que supera las 442.640 reportadas en el periodo anterior (2025) . Asimismo, la agencia también registró más de 491.000 arrestos de inmigrantes, incluidos casi 475.000 arrestos administrativos.

Por su parte, las organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que una gran parte de los detenidos no posee antecedentes penales, lo que ha vuelto a poner sobre la mesa la legitimidad de las redadas y el funcionamiento de los centros de detención.

Este balance representa una especie de mérito para la política de deportaciones masivas de Trump, pero curiosamente luego de la derrota republicana en las elecciones intermedias del pasado 3 de noviembre.

Más del 50% de ciudadanos estadounidenses creen que Trump ha ido demasiado lejos

Una encuesta realizada por CBS News reveló que el 58% de los votantes considera que la política migratoria de Donald Trump ha ido demasiado lejos, mientras que el otro 22% cree que las medidas han sido adecuadas y un 20% opina que el Gobierno no ha hecho lo suficiente.

Por su parte, el presidente confirmó durante una entrevista que algunas medidas han podido ser duras, sobre todo con los inmigrantes que llevaban años viviendo en Estados Unidos, que ya tenían empleos y hasta pagaban impuestos.

¿Qué deben hacer los inmigrantes tras conocer estas cifras?

Debido al incremento histórico de operativos y arrestos realizados por el ICE, todas las personas en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, deben saber que poseen derechos constitucionales esenciales y además, tienen que contar con un plan de emergencia familiar.

Por último, unos funcionarios de la administración de Trump comunicaron a CBS News que no se prevé una reducción de sus acciones tras las elecciones de medio mandato y pese a la victoria republicana.