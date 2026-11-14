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Alerta inmigrantes legales e indocumentados | Cuatro niños llevan separados de sus padres luego de que estos fueran detenidos por el ICE: ¿Fue justo?

Cuatro hermanos nicaragüenses viven momentos de angustia tras la detención de sus padres en Molena, Georgia, durante una parada de tránsito.

Cuatro niños son separados de sus padres luego de que estos fueran detenidos por el ICE.
Cuatro niños son separados de sus padres luego de que estos fueran detenidos por el ICE.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Desde el pasado 8 de septiembre, cuatro hermanos de origen nicaragüense viven momentos de angustia luego de que sus padres fueran detenidos por las autoridades locales durante una parada de tránsito en Molena, en el condado de Pike, Georgia, pero ¿qué ocurrió? ¿Fue un acto de discriminación? En esta nota te contamos todos los detalles.

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Padres fueron detenidos y entregados a las autoridades migratorias como el ICE: ¿Por qué razón?

De acuerdo a lo relatado a Noticias Telemundo Georgia por la hermana de madre de los niños, Jennifer Interiano, la policía local detuvo el auto que estaba conduciendo su cuñado Manuel Méndez Ventura, debido a una presunta luz defectuosa. En el vehículo también se encontraba Miriam Interiano (su hermana y esposa de Manuel), quien fue detenida pese a que no conducía.

"Mi hermana me dice: 'Me agarró la policía y la policía los entregó a migración'", contó Jennifer al recordar cómo se enteró de lo ocurrido. Según su testimonio, ambos fueron puestos bajo custodia de las autoridades migratorias. "Como a las dos de la mañana la entregaron a migración. A ella no le dieron oportunidad ni de hablar porque le quitaron todas sus pertenencias", aseguró.

Además, Jennifer sostiene que su hermana fue detenida debido a que no llevaba consigo un documento de identificación. "Ella no iba manejando. A ella se la llevaron porque ella no andaba su ID ni nada. Ella no contaba con su ID", explicó.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias específicas de las detenciones y la intervención de las autoridades migratorias

Cuatro niños fueron separados de sus padres tras ser detenidos por el ICE

Mientras sus padres están detenidos, los cuatro hijos de la pareja, de 2, 6, 7 y 14 años, están bajo el cuidado de su tía Jennifer en Marietta; sin embargo, ella ya es madre soltera de dos niños, y asegura que tuvo que renunciar a su empleo para hacerse cargo de sus sobrinos, además de sus propios hijos.

Ahora tiene bajo responsabilidad a seis menores, mientras está atravesando dificultades para pagar el alquiler, comprar alimentos y cubrir gastos esenciales. "Los dos papás están detenidos y yo soy madre soltera y estoy con ellos. Me han ayudado, muchas personas me han ayudado de igual manera, pero se acabó, ya no hay más ayuda", señaló.

¿Cuál es la situación migratoria de los padres?

A más de dos meses de la detención, los cuatro hermanos siguen viviendo con su tía, mientras sus padres permanecen en centros de detención distintos. La hermana contó que Miriam no tiene antecedentes criminales y que cuenta con una representación legal para su proceso migratorio.

Por último, mientras espera una resolución del proceso, la familia aún tiene esperanza de que los cuatro menores puedan reencontrarse con su padre y madre.

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