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Confirmado por la SSA | Anuncian el rechazo de estos documentos para quienes busquen tramitar tu tarjeta del Seguro Social en EE.UU.

La Administración del Seguro Social (SSA) aclara que solo admite documentos originales o copias certificadas por la entidad emisora al tramitar tarjetas.

Documentos que no puedes utilizar al tramitar tu tarjeta del Seguro Social en EE.UU.
Documentos que no puedes utilizar al tramitar tu tarjeta del Seguro Social en EE.UU.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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La Administración del Seguro Social (SSA) exige que al momento de tramitar la tarjeta de la entidad se presenten documentos originales o copias certificadas por la agencia que los emitió. En este sentido, una fotocopia certificada ante un notario no cumple con los requisitos para iniciar el trámite.

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De acuerdo con la guía oficial de la SSA, la autoridad excluye expresamente el uso de las fotocopias simples y las copias notarizadas. La documentación necesaria dependerá del tipo de solicitud y de las circunstancias de la persona.

¿Cuáles son las copias que acepta el Seguro Social en EE.UU.?

Ten en cuenta que la diferencia está en quién certifica la copia, pues para ser admitida, tiene que estar certificada por el organismo emisor del documento. La intervención de un notario no sustituye esa condición.

La SSA tampoco acepta un comprobante que solo acredite que la persona pidió el documento y está a la espera de recibirlo en EE.UU.

Lista de documentos que pueden acreditar la identidad

Para los ciudadanos estadounidenses adultos, la guía solo menciona la licencia de conducir estadounidense, la identificación estatal para no conductores y el pasaporte estadounidense. No obstante, si la persona no dispone de esas identificaciones o no tiene cómo conseguir un reemplazo dentro de diez días, la SSA posee diversas alternativas que son:

  • Credenciales de empleado
  • Credenciales de estudiante
  • Tarjetas de seguro médico, excepto Medicare
  • Identificaciones militares estadounidenses

Estos documentos deben estar vigentes, mostrar el nombre y datos identificatorios, como la edad o la fecha de nacimiento, y preferentemente incluir una fotografía reciente. Asimismo, un mismo documento puede acreditar dos condiciones. Por ejemplo: el pasaporte estadounidense puede demostrar ciudadanía e identidad.

¿Cómo puedes consultar los requisitos y preparar la presentación?

El Seguro Social permite elegir si la tarjeta corresponde a un adulto o a un menor, así como la ciudadanía de la persona y si se solicita una tarjeta original, un reemplazo o una corrección.

En su publicación sobre el número y la tarjeta del Seguro Social, la agencia señala que algunas personas pueden iniciar la solicitud por internet y, después, presentar la documentación exigida en una oficina o en un centro de tarjetas. Por último, la SSA recuerda que obtener el número y la tarjeta no tiene costo.

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