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Alerta máxima inmigrantes legales en EE.UU. | Más de 10 extranjeros con residencia permanente fueron detenidos luego de mentir sobre este trámite

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la detención de 16 extranjeros con Green Card por supuesta falsificación de la ciudadanía para poder votar.

Más de 10 extranjeros con residencia permanente fueron detenidos por esta razón.
Más de 10 extranjeros con residencia permanente fueron detenidos por esta razón. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Hace unos días, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la detención de 16 extranjeros con residencia permanente (Green Card) debido a que habrían proporcionado información falsa sobre su estatus migratorio para poder votar en las elecciones federales, pero ¿de qué se les está acusando y por qué razón lo hicieron? Te contaremos todos los detalles.

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16 titulares de la Green Card fueron arrestados luego de mentir sobre la ciudadanía estadounidense

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) indicó que ha presentado cargos penales contra al menos 16 personas que poseen su Green Card, debido a que supuestamente habrían falsificado la ciudadanía estadounidense para poder registrarse y así votar ilegalmente en las elecciones federales.

Cabe mencionar que los acusados ahora enfrentarán serias acusaciones en diversos estados por delitos electorales, que incluyen la emisión de votos de manera ilícita, también el registro fraudulento y la realización de declaraciones falsas bajo juramento sobre su estatus migratorio.

Por su parte, los fiscales federales indicaron que el hecho de poseer una tarjeta de residencia permanente si bien les permitiría vivir y trabajar legalmente en el país, esto no les otorga el derecho a participar en las elecciones federales, pues solo tienen el privilegio de hacerlo los ciudadanos estadounidenses.

Las investigaciones se están realizando en diversos distritos federales alrededor de EE. UU., pero donde más se destacan los estados de Minnesota y Texas.

¿Cuáles son las consecuencias legales que enfrentarán estas personas con Green Card que fueron detenidas?

Ten en cuenta que los individuos que cometieron este delito no solo se exponen a penas de prisión en el ámbito federal, sino que su estatus de residente permanente quedaría totalmente invalidado. Esto desencadenaría de manera automática un proceso de revocación de la Green Card, lo que resultaría en la deportación definitiva de la nación estadounidense, también se les anularían otros beneficios.

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