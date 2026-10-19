Alerta máxima | Gobierno de Trump rechazó más de 35.000 permisos de trabajo a solicitantes de Green Card: Esta es la insólita razón

EE.UU. rechazó más de 35.000 permisos de trabajo a solicitantes de Green Card. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

EE.UU. rechazó más de 35.000 permisos de trabajo a solicitantes de Green Card. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Recientemente se conoció que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha rechazado un total de 35.767 solicitudes de autorización de empleo a solicitantes de la residencia permanente (Green Card) durante los meses desde abril a junio del 2026, representando así una tasa de rechazo de aproximadamente el 44%.

¿Cuál es la razón por la cual EE.UU. rechazó los permisos de trabajo a más de 35.000 solicitantes de Green Card?

De acuerdo al medio 'Hindustan Times', el USCIS rechazó las solicitudes de permiso de trabajo (Formulario I-765) de extranjeros que se encuentran en proceso de obtener la Green Card. Este aumento de la tasa de rechazo que alcanzó el 44% entre abril y junio de 2026, contrasta con el 25% registrado en trimestres anteriores. A continuación, las razones detrás de esta decisión:

Inicialmente, se ha observado un endurecimiento en las políticas migratorias y de seguridad nacional, donde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el USCIS han intensificado las revisiones de antecedentes, priorizando la seguridad pública y eliminando flexibilidades anteriores.

Asimismo, los rechazos automáticos han aumentado debido a errores técnicos y de formato, ya que el USCIS ha eliminado los periodos de gracia para formularios desactualizados . Esto incluye el uso de versiones antiguas del Formulario I-765, la falta de firmas y la presentación de documentación incompleta o sin las traducciones certificadas necesarias.

. Esto incluye el uso de versiones antiguas del Formulario I-765, la falta de firmas y la presentación de documentación incompleta o sin las traducciones certificadas necesarias. Por último, la constante saturación del sistema y la acumulación de casos han llevado a la agencia a aplicar rigurosamente cada requisito normativo, con el objetivo de reducir la acumulación de casos migratorios.

Autoridades de EE.UU. eliminaron la extensión automática

Además de la negación de miles de permisos de trabajo, las autoridades también eliminaron de manera definitiva la extensión automática que permitía a algunos solicitantes continuar trabajando legalmente solo con presentar su recibo de renovación.

Esta medida, de gran impacto, obliga a los solicitantes a suspender su actividad laboral si su tarjeta física vence antes de que se apruebe la nueva autorización en Estados Unidos.

Errores más frecuentes al completar el Formulario I-765

Debes saber que el USCIS ha rechazado el Formulario I-765 en numerosas ocasiones, sobre todo por: