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Alerta máxima en EE.UU. | Extranjeros con Green Card pueden perder su residencia permanente por realizar esta simple acción: Así puedes evitarlo

Las personas con residencia permanente en EE. UU. deben cumplir con obligaciones fiscales y legales para mantener su estatus, incluida la normativa de viajes.

Extranjeros con Green Card pueden perder su estatus por realizar esta simple acción.
Extranjeros con Green Card pueden perder su estatus por realizar esta simple acción.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Todos saben que aquellas personas con estatus de residente permanente en Estados Unidos pueden vivir y trabajar legalmente en el país, pero también deben cumplir con una serie de obligaciones para conservarlo. Entre ellas destaca el hecho de cumplir las obligaciones fiscales ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), respetar las leyes federales, estatales y locales, según corresponda.

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No obstante, pocos saben que para mantener la Green Card también deben cumplir una serie de condiciones de viaje para que no se considere una renuncia al estatus.

¿Cuáles son las condiciones para viajar con la residencia permanente y no perder tu estatus?

Para que una persona evite perder la residencia permanente (Green Card) por abandono, es importante que los viajes al extranjero solo sean temporales y que la persona quiera mantener su intención de residir en Estados Unidos. En este sentido, el USCIS establece una serie de criterios para viajar como residente permanente que se deben tener en cuenta, de acuerdo con la duración de tu ausencia:

  • Viajes de menos de seis meses: por lo general no alteran el estatus, siempre que la persona mantenga su residencia permanente en Estados Unidos y no se haya radicado en otro país.
  • Viajes de entre seis meses y un año: pueden someterse a un examen más estricto por parte de las autoridades migratorias para comprobar si la persona sigue teniendo la intención de vivir en Estados Unidos.
  • Viajes de un año o más: quienes prevén permanecer fuera del país durante ese lapso deben pedir un permiso de reingreso antes de salir. Además, la Tarjeta de Residente Permanente, por sí sola, suele dejar de servir como documento válido para reingresar.

Ten en cuenta que las autoridades migratorias también pueden considerar otros factores, como los vínculos laborales, familiares y económicos que la persona mantiene en Estados Unidos.

¿Qué documentos se deben presentar para reingresar a EE.UU.?

Los residentes permanentes que deseen regresar a Estados Unidos tienen que cumplir con una serie de determinados requisitos de documentos, que pueden variar de acuerdo al tiempo que hayan permanecido fuera del país. Los principales documentos que deben tener son:

  • Pasaporte: por lo general, es indispensable para viajar al exterior y entrar al país de destino. También puede pedirse al volver a Estados Unidos.
  • Tarjeta de Residente Permanente (Formulario I-551): habilita a solicitar el reingreso a Estados Unidos cuando la ausencia es menor de un año.
  • Permiso de reingreso: se aconseja para quienes planean permanecer fuera del país un año o más. Debe solicitarse con el Formulario I-131 antes de salir de Estados Unidos y suele tener una vigencia de hasta dos años.
  • Visa de residente que regresa (SB-1): puede ser necesaria para quienes estuvieron fuera del país por más de un año sin un permiso de reingreso válido o excedieron la vigencia de ese permiso, siempre que cumplan con los requisitos aplicables.

Ten en cuenta que presentar estos documentos no garantiza automáticamente el ingreso a Estados Unidos debido a que las autoridades migratorias tienen que verificar que la persona cumple con las condiciones de admisión.

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