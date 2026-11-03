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Máxima atención en EE.UU.: Casi el 10% de los inmigrantes de esta ciudad fue arrestado y entregado al ICE

Esta ciudad se ha convertido en un foco de operaciones de ICE, con más de un centenar de arrestos en el último año, generando temor en las comunidades latinas.

Casi el 10% de los inmigrantes de esta ciudad fue arrestado y entregado al ICE.
Casi el 10% de los inmigrantes de esta ciudad fue arrestado y entregado al ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Una de las ciudades que se ha convertido en el punto principal de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es la localidad de Ingram, en Texas, pues se conoció que durante los últimos doce meses más de un centenar de personas terminaron bajo custodia de autoridades migratorias. Esta cifra ha generado mucho temor entre las comunidades latinas debido a que representan cerca de una décima parte de sus habitantes.

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En este sentido, se conoció que muchas familias viven en constante sensación de incertidumbre ante la posibilidad de enfrentar detenciones o separaciones de sus seres queridos. Esta situación los obliga a modificar sus rutinas, limitar sus actividades y adoptar medidas para protegerse de posibles operativos migratorios.

El 10% de la población en Ingram, Texas, fue arrestada y entregada al ICE

Datos censales revelaron que Ingram es una pequeña comunidad de Texas, donde aproximadamente el 45% de sus habitantes son latinos; sin embargo, a pesar de ello, no se ha impedido que sea el principal foco para operar operativos migratorios.

Según la información publicada por N+ Univision y una investigación de ProPublica, la policía de Ingram inició su colaboración con las autoridades mediante el programa 287(g) que faculta a determinados agentes locales poder arrestar a inmigrantes.

Tras formalizar el acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los patrulleros intensificaron los operativos en las carreteras de la localidad, por lo que en solo 20 días realizaron 162 paradas de tránsito y, en los dos meses siguientes, superaron el total de intervenciones vehiculares registradas durante todo el año anterior. Para el mes de agosto del 2026, los registros citados en la investigación ya contabilizaban 194 incidentes relacionados con asuntos migratorios.

Arrestos de inmigrantes generan gran temor y separan familias en EE.UU.

La organización defensora de los derechos de los migrantes Will County Resistance advirtió que los operativos del ICE están afectando la tranquilidad de Ingram. Según sus representantes, algunas personas han optado por no salir de sus hogares por temor a ser detenidas, a pesar de que poseen la ciudadanía estadounidense.

"Muchas personas están siendo acosadas. Se trata de ciudadanos estadounidenses que, por ser hispanos o latinos, también son víctimas de este hostigamiento", advirtió Katie Winer, portavoz de la organización.

Este temor ha comenzado a repercutir en la actividad económica de la localidad y hasta algunos trabajadores de la construcción estarían cambiando sus rutas habituales para evitar la carretera Judson Highway, una medida que les supone al menos 90 minutos adicionales de viaje en auto.

Los pequeños negocios también están sufriendo las consecuencias. Cristina, propietaria de un restaurante, aseguró que la afluencia de clientes disminuirá considerablemente pues muchos residentes ya no salen de sus casas con la misma tranquilidad. "Sí nos afecta bastante. Este es un pueblo muy chiquito y la mayoría de la gente que mirábamos como clientes desde el día 1, que abrimos, muchos de ellos ya no están aquí o tienen miedo de salir", contó.

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