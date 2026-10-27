Confirmado | La nueva medida del USCIS que les permitirá negar esta solicitud y sin oportunidad de corregirla El USCIS implementa una nueva política que permite negar solicitudes migratorias sin otorgar la oportunidad de corregir errores o suministrar otros documentos.

Hasta hace un par de meses, si es que a una solicitud migratoria presentada al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) le faltaba un documento o un dato, la entidad lo solicitaba nuevamente antes de decidir; sin embargo, esto acaba de terminar. Una nueva política aplicada en 2026 indica que pueden negar un trámite sin dar la oportunidad de completarlo, por lo que se convertirá en un posible rechazo.

USCIS negará una solicitud sin la oportunidad de corregirla

El cambio llegó con la Alerta de Política PA-2026-05, que el USCIS difundió el 5 de agosto del 2026 y que entró en vigencia ese mismo día. En este sentido, la actualización les devolvió a los oficiales la facultad de negar una solicitud sin emitir inicialmente un pedido de evidencia.

En resumen, cuando a un caso del USCIS le faltaba algún dato o documento de respaldo, la política previa alentaba a los oficiales a enviar inicialmente uno de estos avisos:

El RFE (Request for Evidence o Pedido de Evidencia): una solicitud formal para que el interesado aporte la documentación o la aclaración que falta.

El NOID (Notice of Intent to Deny o Aviso de Intención de Negar): una notificación de que el caso está por ser rechazado, que da una última oportunidad de responder.

No obstante, con la nueva política, esos avisos no son obligatorios antes de un rechazo. Actualmente, el oficial podría negar el caso de una si la evidencia inicial requerida no está o si la solicitud, tal como fue presentada, no demuestra que la persona califica.

¿Qué significa que el USCIS lo rechace directamente y no tenga ninguna chance?

Anteriormente, el hecho de presentar un trámite con algún faltante solo podría implicar, en el peor de los casos, una demora: llegaba el RFE, se completaba y el proceso seguía, pero, en caso de faltar, se puede traducir directamente en una negación, sin aviso ni margen para corregir.

Los solicitantes no deben asumir que tendrán una oportunidad para subsanar sus deficiencias después de presentar el documento. La carga de presentar un caso completo y bien documentado ahora recae, más que nunca, en el solicitante.

¿Qué trámites podría negar el USCIS?

Debes saber que esta política se aplicará de manera amplia, tanto a las solicitudes que ya estaban en trámite como a las nuevas, por lo que no se limitará a un tipo de formulario en particular. Alcanzará a los diversos beneficios migratorios, con especial impacto en las que están basadas en empleo, donde la documentación suele ser abundante y específica.

Los oficiales pueden solicitar una evidencia adicional en algunos casos, por ejemplo, en las solicitudes de refugio y asilo, pero como regla general, eso no aplicará para la mayoría de los trámites.