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Atención inmigrantes legales e indocumentados | Estas palabras pueden ayudarte ante una detención migratoria ante los agentes del ICE

El ILRC recomienda expresar claramente el deseo de permanecer en silencio y que, aunque los agentes sigan preguntando, es posible negarse a responder.

Estas palabras pueden ayudarte ante una detención migratoria ante el ICE.
Estas palabras pueden ayudarte ante una detención migratoria ante el ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Ante una intervención migratoria de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no solo es importante conocer cuáles son tus derechos, sino que también existe una frase clave, "Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio". Estas palabras pueden evitarte dar declaraciones que perjudiquen tu situación migratoria.

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Cabe mencionar que este recurso también es relevante frente a los arrestos donde los agentes migratorios no cuenten con una orden judicial; sin embargo, esto no suspende automáticamente un procedimiento.

¿Qué significado tiene: "Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio" ante una detención?

El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) recomendó una guía sobre los encuentros con el ICE e indicó que se debe expresar de manera clara la decisión de permanecer en silencio. La organización indicó que los agentes pueden seguir con las preguntas, pero la persona podría negarse a responder hasta recibir asesoría legal.

La oración "I am exercising my right to remain silent" tiene un gran poder y surge de la Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que reconoce el derecho a no autoincriminarse, pero decirlo no impide por sí mismo que el ICE realice la detención cuando existe fundamento legal para hacerlo.

¿Qué ocurre si el ICE concreta una detención?

El ILRC indicó que los inmigrantes que están bajo custodia tendrán que solicitar asesoramiento antes de firmar algún documento. Una firma podría afectar el derecho a comparecer ante un juez de inmigración o a consultar a un abogado.

Por esta razón también es útil decir: "Quiero hablar con un abogado". Asimismo, la ACLU señaló una diferencia importante: una persona detenida por el ICE puede contratar un letrado y consultar con él, pero el gobierno no está obligado a proporcionarle uno gratuitamente en el procedimiento migratorio.

Por ello, la organización aconsejó que se utilice información sobre los servicios jurídicos gratuitos o de bajo costo para recibir la ayuda necesaria.

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