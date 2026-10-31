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Alerta máxima inmigrantes | USCIS reveló la insólita cifra de acciones migratorias que va realizando tras la llegada de Donald Trump

La política migratoria de Donald Trump se endurece, con el DHS anunciando más de 2,2 millones de acciones para revocar estatus migratorio de extranjeros

USCIS reveló la insólita cifra de acciones migratorias que va realizando en EE.UU.
USCIS reveló la insólita cifra de acciones migratorias que va realizando en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Cada vez más, la política migratoria de Donald Trump sigue endureciéndose en Estados Unidos, lo que genera gran temor entre los millones de indocumentados. En este sentido, el 29 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) está acumulando más de 2,2 millones de acciones para revocar o cancelar el estatus migratorio de extranjeros tras el regreso del mandatario republicano.

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Estos números equivalen a casi siete veces las acciones registradas durante los dos últimos años de la administración de Joe Biden, pero esto no significa que los inmigrantes perdieron su estatus legal debido a que algunos procedimientos siguen pendientes o enfrentan obstáculos judiciales.

USCIS ha implementado más de 2,2 millones de acciones contra inmigrantes

De acuerdo con la información difundida por N+ Univisión, las acciones del USCIS incluyen diversos procedimientos administrativos que pueden afectar la permanencia de los extranjeros en Estados Unidos.

Entre las principales medidas está el intento de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de un millón de beneficiarios de 13 países; no obstante, algunas de estas se encuentran suspendidas por demandas presentadas ante los tribunales.

Además, el USCIS inició procedimientos de deportación contra algunos extranjeros ante los jueces de inmigración y eliminó la extensión automática de permisos de trabajo. Este último cambio es un desafío para quienes esperan una respuesta acerca de la renovación de su autorización laboral.

¿Cuáles son otras medidas migratorias de Donald Trump?

El endurecimiento de los controles migratorios también está reflejado en las cifras de deportaciones y revocaciones de visas. Aunque ambas medidas forman parte de la política migratoria del Gobierno, estos son procedimientos distintos de los contabilizados por el USCIS.

Un informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre octubre de 2025 y el 24 de agosto de 2026, fueron deportados aproximadamente 421.182 extranjeros de Estados Unidos.

Mientras que la Casa Blanca informó que las autoridades han revocado más de 300.000 visas. Entre ellas figuran alrededor de 4.000 permisos relacionados con casos de turismo por maternidad y 6.000 visas de estudiantes extranjeros que, según el gobierno de Trump, estaban vinculados con actividades delictivas o terroristas.

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