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Justicia para inmigrantes | Agente del ICE que fue acusado de atropellar a mexicano se entregará a las autoridades: ¿Será condenado?

Tras el abuso del agente del ICE, el inmigrante mexicano terminó con una fractura en la pierna y actualmente se encuentra recuperándose.

Agente del ICE que fue acusado de atropellar a mexicano se entregará a las autoridades
Agente del ICE que fue acusado de atropellar a mexicano se entregará a las autoridadesComposición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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El pasado 10 de octubre, Mario Alberto Morales, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) atropelló a Miguel Parra Hernández, un trabajador de la construcción de 48 años, con su SUV sin distintivos, cuando perseguía a otra persona. Unos días después, la autoridad fue acusada de agresión agravada por haberlo atropellado.

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Atención inmigrantes legales e indocumentados | Estas palabras pueden ayudarte ante una detención migratoria de los agentes del ICE

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Un jurado investigador no dudó en imputarle a Morales un delito grave de agresión agravada con un arma mortal. En este sentido, el abogado del agente del ICE, David Lindenmuth, reveló que él pretende entregarse a la corte en algún momento.

Por su parte, Parra, que sufrió la fractura de su pierna, está recuperándose en un centro de rehabilitación, al tiempo que permanece bajo custodia federal, según lo informó a los periodistas el fiscal de distrito del condado Harris, Sean Teare.

¿Qué dijo el ICE sobre el arresto de su agente?

Tras el accidente el ICE informó que el objetivo inicialmente era un hombre llamado José Mendoza Cervantes, a quien, según la agencia, vieron subirse a un auto con Parra, pero la hija de Mendoza reveló a un grupo de derechos de los inmigrantes FIEL que su padre llevaba casi una década muerto. Luego de ello, no dieron más declaraciones sobre su agente.

Agente del ICE posee historial delictivo en EE.UU.

Morales se encuentra entre un pequeño grupo de agentes federales que han sido acusados penalmente por herir a personas durante la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump. Asimismo, la autoridad de 33 años ha servido como agente del ICE por poco más de un año, según Lindenmuth.

El agente también fue acusado de un delito menor en 2013 por robar cuatro DVD, según los registros de la Corte del condado de Harris, pero esos cargos fueron desestimados tras pagar una multa de $270 y un acuerdo de declaración de culpabilidad.

Su abogado afirmó que las autoridades tienen una "importante cantidad de información" sobre Morales y que, según su experiencia, las agencias del orden no contratarían a alguien con sus antecedentes, pero no dio más detalles.

Luego se postuló sin éxito para representar al 34to distrito congresual de Texas en el ciclo electoral de 2026 bajo el nombre Bam Morales, lo cual fue confirmado por Lindenmuth. Entre sus principales prioridades estaban los derechos de los veteranos, los asuntos económicos y un servicio guiado por los principios cristianos de "compasión, integridad, servicio y rendición de cuentas".

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