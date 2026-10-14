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Hasta con gases lacrimógenos | Manifestantes y agentes del ICE se enfrentaron en un estacionamiento de Salem: ¿Se reportaron heridos de gravedad?

Un grupo de manifestantes se enfrentó a funcionarios de ICE en Salem, Oregón, el 10 de octubre, en medio de un aumento de controles migratorios en la zona.

Manifestantes y agentes del ICE se enfrentaron en un estacionamiento de Salem.
Manifestantes y agentes del ICE se enfrentaron en un estacionamiento de Salem. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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El pasado 10 de octubre, se reportó que un grupo de manifestantes se enfrentó a funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la esquina de Lancaster Drive Northeast y Sunnyview Road, en Salem, Oregón. Esto ocurrió en medio del aumento de los controles de inmigración en la zona y todo el hecho quedó registrado en diversos videos difundidos en redes sociales.

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Manifestantes y agentes del ICE se enfrentaron en EE.UU.

Uno de los motivos por los cuales se produjo el enfrentamiento fue un día después de que se revelaran imágenes donde un agente del ICE utiliza gas pimienta contra un manifestante que saltó sobre el capó del auto durante una protesta, que ocurrió en un lugar no muy lejos del altercado entre manifestantes y agentes del ICE.

Un portavoz del ICE declaró que en Salem, los agentes fueron rodeados por manifestantes ante ICE "a pie y en vehículos que les impidieron marcharse". Además, agregaron: "Estos alborotadores atacaron vehículos del gobierno con bates de béisbol y piedras, poniendo en peligro a nuestros agentes y al público, además de causar daños considerables".

"La violencia contra los agentes de ICE, o cualquier miembro de las fuerzas del orden, no será tolerada. Nuestros agentes cumplen con sus deberes, encomendados por el Congreso, al servicio de la seguridad pública y el estado de derecho. Cualquier transeúnte o individuo que agreda, obstruya o ataque violentamente a los agentes será arrestado y procesado conforme a la ley", agregaron.

En los videos se puede ver un automóvil bloqueando un vehículo del ICE durante la protesta del sábado, y se pudo ver a un manifestante golpeando la camioneta SUV negra del ICE con un bate de béisbol. Asimismo, los videos también mostraron a agentes federales usando sus vehículos para empujar a otros autos, algunos de los cuales parecían estar bloqueando los vehículos del ICE.

"Cuando llegaron los demás agentes, entraron al estacionamiento y comenzaron a lanzar bombas de humo; no se dieron cuenta de lo que sucedía", dijo José A. Garibay Esquivel, residente de Salem. "Entraron de forma agresiva… Salieron de sus autos y comenzaron a disparar balas de pimienta".

¿Por qué razón se enfrentaron los activistas y agentes del ICE?

Los enfrentamientos en Salem se produjeron en medio de un fuerte repunte en la aplicación de la ley federal de inmigración en todo Oregón, que comenzó a intensificarse el último martes, en menos de una semana después de que los funcionarios federales confirmaran que llevarían a cabo operativos de control migratorio en las jurisdicciones santuario del país.

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