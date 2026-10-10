Alerta máxima inmigrantes en EE.UU. | Agente del ICE disparó a un inmigrante en Nueva York durante una arresto: Este fue su final

Agente del ICE disparó a un inmigrante en Nueva York durante una arresto. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Agente del ICE disparó a un inmigrante en Nueva York durante una arresto. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Recientemente se difundió un nuevo caso de abuso contra un inmigrante en Estados Unidos. Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el barrio de Marble Hill, en la ciudad de Nueva York, disparó su arma contra un extranjero cuando lo intentaban arrestar, de acuerdo con lo informado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La policía de la ciudad de Nueva York informó que, alrededor de las 4.00 p. m. (hora local) en el Bronx, había ocurrido un tiroteo en el que participaron los agentes federales.

¿Cómo ocurrió el tiroteo por parte del ICE al inmigrante?

La agencia contó que los agentes del ICE realizaron una operación policial selectiva en el Bronx, para poder arrestar a un inmigrante con antecedentes penales y supuestos vínculos con la pandilla Trinitarios.

El DHS señaló que, durante el incidente, un agente del ICE disparó su arma, por lo que el inmigrante resultó herido. "Los agentes del ICE le brindaron asistencia de inmediato. El individuo se encuentra con vida en un hospital local", revelaron las autoridades federales.

"Cuando políticos radicales que defienden los santuarios liberan a inmigrantes ilegales peligrosos, nuestros agentes se ven obligados a realizar arrestos en la comunidad, en entornos impredecibles y peligrosos. Nuestros agentes no deberían arriesgar sus vidas, ni los ciudadanos estadounidenses inocentes deberían enfrentarse a peligros innecesarios, porque los políticos que defienden los santuarios se niegan a cooperar con las fuerzas del orden federales", agregó el DHS.

Alcalde de Nueva York exige poner fin a los operativos del ICE en la ciudad

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, no dudó en pronunciarse sobre el incidente. "Los primeros informes indican que los agentes lo rodearon a él y a un niño de cinco años en su auto antes de disparar varias veces. Creemos que el niño resultó ileso".

Alcalde de Nueva York se pronunció sobre esta detención del ICE.

Asimismo, el funcionario calificó esta situación como inconcebible y sumamente grave. "He llamado al Presidente; cuando hablemos, le exigiré que ponga fin a todas las operaciones de ICE en nuestra ciudad. No me quedaré de brazos cruzados mientras los agentes de ICE aterrorizan a nuestras comunidades", declaró.

Por su parte, la policía de la ciudad reveló que ellos no apoyaron esta intervención, pero no revelaron si tenían conocimiento de ello. "La policía de Nueva York no intervino en el incidente ni se encontraba en el lugar de los hechos. La persona herida se encuentra en un hospital cercano, consciente y recibiendo atención médica", compartieron las autoridades en X.