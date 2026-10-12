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Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | Anuncian megaoperativo del ICE que durará más de 40 días en esta ciudad de EE.UU.: "Cualquiera" podría ser arrestado

El Gobierno de Estados Unidos está planeando un operativo migratorio en California, denominado "Operation Safe California", que duraría 45 días

Megaoperativo del ICE durará más de 40 días en esta ciudad de EE.UU.
Megaoperativo del ICE durará más de 40 días en esta ciudad de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Recientemente se conoció que el Gobierno de Estados Unidos estaría planeando realizar un operativo migratorio en diversas localidades de California y todos tendrían una duración de 45 días. Según medios estadounidenses, el ICE estaría buscando localizar y arrestar a personas sin documentación migratoria vigente, tengan o no antecedentes penales.

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Cabe mencionar que a pesar de que las autoridades no han confirmado oficialmente la denominada Operation Safe California, se están reportando intervenciones y arrestos en diferentes puntos del estado.

"Safe California": el operativo del ICE que duraría 45 días y que detendría a cualquiera

Según Washington Examiner, que recoge declaraciones de fuentes anónimas vinculadas al ICE, los responsables de la agencia habrían emitido órdenes a sus agentes para detener a cualquier inmigrante indocumentado que encuentren, independientemente de si tiene antecedentes penales.

Asimismo, una de las fuentes afirmó que las instrucciones fueron directas: "persiguieran a cualquiera, que podían detener a cualquiera"; no obstante, hasta el momento no se ha difundido un anuncio oficial que confirme el alcance ni tampoco la duración de Operation Safe California.

A raíz de estos reportes, coincidentemente, se reportó un aumento de operativos migratorios en el Valle Central de California. Según organizaciones y residentes, los agentes realizaron también detenciones en Fresno, Madera, Mendota y áreas agrícolas de Kerman.

El medio N+ Univision 21 difundió las declaraciones de la Fundación UFW donde revelaron que al menos 30 personas han sido detenidas durante los dos primeros días de los operativos, pero aún no cuentan con una cifra definitiva del total de arrestos.

Gavin Newsom se pronuncia sobre los operativos del ICE contra inmigrantes

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, se pronunció sobre los reportes de la Operation Safe California y criticó las medidas migratorias del Gobierno de Donald Trump. Según el funcionario, estas intervenciones generan temor entre las familias y afectan a las comunidades del estado.

"Donald Trump utiliza el miedo y el pánico como arma: pone en riesgo a las familias, socava nuestra economía y aterroriza a las comunidades. Ningún presidente está por encima de la Constitución. Nadie en este país carece de derechos", escribió Newsom en una publicación en X.

Por último, se desconoce si los arrestos reportados en la zona del Valle Central forman parte de Operation Safe California o corresponden a otras acciones federales. Mientras se aclara el alcance del operativo, las comunidades migrantes en EE.UU. permanecen atentas a las medidas migratorias.

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