Alerta máxima inmigrantes | DHS revisará el uso de cámaras corporales de agentes del ICE durante detenciones migratorias El Departamento de Seguridad Nacional auditará el programa de cámaras corporales del ICE para garantizar el correcto uso y almacenamiento de las grabaciones.

El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que auditará todo el programa de cámaras corporales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De esa manera se establecerá si los agentes están cumpliendo con activar los dispositivos y almacenar las grabaciones de manera adecuada.

¿Qué revisará la auditoría y qué debe cumplir el ICE al utilizar las cámaras?

Desde hace un tiempo, se han registrado varios tiroteos en que los agentes de inmigración no han tenido sus cámaras o no las han encendido. Sin embargo, tener el equipo y activarlo son cosas muy diferentes: en el ICE la activación dependerá del agente, mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) usa sistemas que encienden la cámara al desenfundar un arma o activar las luces de emergencia.

Ahora el DHS está exigiendo activar la cámara durante arrestos, ejecución de órdenes y órdenes de deportación, con algunas excepciones en los casos de operaciones encubiertas y entrevistas dentro de centros de detención, según un informe de la Government Accountability Office (GAO). Si es que el agente no graba, deberá presentar una explicación por escrito.

El mismo informe señala que las grabaciones con uso de la fuerza se conservan de manera indefinida en ICE, mientras que las no evidenciales se guardan entre 60 y 180 días. La agencia ha recibido más de 600 solicitudes de acceso a las grabaciones por la Ley de Libertad de Información (FOIA) desde el inicio del programa.

¿Por qué son importantes las grabaciones en los operativos del ICE?

El pasado 7 de julio, un oficial del ICE asesinó a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, durante un operativo en un barrio que cuenta con una gran cantidad de hispanos. Por su parte, el DHS explicó que estos agentes no habían recibido cámaras y que se las entregarían en 60 días.

En ese momento, la autoridad le atribuyó la responsabilidad del retraso a los cierres de gobierno. Mientras los fiscales de Houston investigan la muerte del hombre, la familia solicita una investigación independiente.

Por último, el representante demócrata Bennie Thompson, quien es el miembro de mayor rango de su partido en el comité de Seguridad Nacional de la Cámara, presentó un proyecto que obligaría al DHS a utilizar cámaras que se activarían automáticamente.