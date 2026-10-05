Alerta máxima en Walmart | Agentes policiales recibieron un reporte de amenaza de bomba dentro del supermercado: ¿Fue parte de una broma? Esta es la verdad

La policía de Dunn, en Estados Unidos, continúa realizando una intensa investigación luego de que recibieran una llamada amenazante acerca de una bomba dentro de un Walmart ubicado en East Jackson Boulevard, en la localidad de Erwin. De acuerdo con los primeros informes, las autoridades acudieron rápidamente a la alerta para garantizar la seguridad de los clientes y empleados del local.

¿Cuál es la situación actual tras la amenaza de bomba en esta tienda Walmart?

El medio 'WRAL News' compartió más información acerca de este incidente. En este sentido, la jefa de policía de Dunn, Lynn Gay, indicó que el centro de despacho de la Oficina del Sheriff del Condado de Harnett recibió la posible amenaza a un Walmart aproximadamente a las 6.30 p. m. del domingo 4 de octubre.

Cabe mencionar que, pese a que este incidente tuvo lugar en Erwin, esta se encuentra bajo la jurisdicción del Departamento de Policía de Dunn. Por ello, ante esta situación, al menos siete patrullas de la policía local, junto a agentes del sheriff, realizaron un registro general de la tienda, para encontrar el objeto, pero al final no hallaron ninguna evidencia.

Mientras que la policía de Erwin también participó en la gestión del tráfico de la zona. Alrededor de las 9.00 p. m. del domingo, el medio anteriormente mencionado señaló que los agentes empezaron a reabrir el estacionamiento de la tienda, por lo que hasta el cierre de esta nota, la tienda sigue operando sin ningún riesgo.

Walmart se pronuncia sobre presunta amenaza de bomba

Walmart decidió pronunciarse a través de un comunicado donde reafirmó su compromiso con la seguridad de los empleados y clientes, además agradeció la rápida intervención de las autoridades locales y expresó su disposición a colaborar con la investigación.

"La seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra máxima prioridad. Agradecemos la rápida respuesta de las autoridades locales y colaboraremos estrechamente con ellas durante la investigación", manifestó la empresa.