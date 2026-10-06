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Peligro para inmigrantes | Gobierno de Trump anuncia la entrega de $25 millones a policiales locales: Solo arrestarán a este grupo de extranjeros

El Departamento de Justicia lanzó el programa de subvenciones ANGEL, que destinará más de US$25 millones a fuerzas policiales para detener inmigrantes.

Trump anuncia la entrega de $25 millones a policiales locales para inmigrantes.
Trump anuncia la entrega de $25 millones a policiales locales para inmigrantes. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) confirmó el lanzamiento del programa de subvenciones ANGEL (Assisting Neighborhoods and Governments with Enforcement of Laws), que es una iniciativa que otorgará más de 25 millones de dólares a departamentos policiales locales, estatales y tribales para que apoyen en la detención de inmigrantes en la nación americana; sin embargo, solamente un grupo será el más perjudicado.

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"Esta oportunidad de financiamiento es una forma de que las fuerzas del orden locales honren a las víctimas y contrarresten las peligrosas políticas santuario que han diezmado la seguridad pública en tantos estados", declaró el fiscal general adjunto Stanley E. Woodward, Jr.

¿Qué inmigrantes serán los más afectados?

Ten en cuenta que el programa ANGEL fue anunciado por el fiscal general Todd Blanche durante la primera Cumbre sobre Víctimas de Delitos Violentos. Además, la iniciativa busca respaldar operativos de seguridad coordinados para identificar, desarticular y prevenir delitos violentos cometidos por personas que se encuentran en una situación migratoria irregular y que cuenten con antecedentes penales, en tributo a las denominadas "familias ángel" (Angel Families).

En resumen, una vez que se haga la entrega del dinero a los policías locales, los inmigrantes afectados principalmente serán los extranjeros que tengan un proceso penal pendiente.

¿Para qué se utilizarán los fondos?

Las agencias policiales beneficiarias tendrán que destinar estos recursos a siete áreas específicas que son:

  • Localización y captura: búsqueda y detención de inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos conforme a las leyes federales, estatales o locales.
  • Inteligencia contra pandillas: recopilación y análisis de información de investigación criminal para combatir pandillas y redes delictivas.
  • Investigación y enjuiciamiento: tramitación de delitos atribuidos a extranjeros, además de casos de narcotráfico y tráfico de personas en el país.
  • Operaciones judiciales: gastos y procedimientos vinculados con esos procesos.
  • Detención preventiva: custodia temporal de personas indocumentadas detenidas por la comisión de delitos.
  • Traslado y logística: transporte de las personas sometidas a detención y enjuiciamiento dentro de Estados Unidos.
  • Mantenimiento y apoyo operativo: conservación de vehículos policiales, transporte y logística para reforzar los operativos de captura.

Por último, se conoció que los fondos también apoyarán la participación de los policías locales en actividades junto a las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional (Homeland Security Task Force) y operativos conjuntos del Departamento de Justicia con la finalidad de combatir carteles y pandillas violentas.

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