Robo extremo en Walmart | Hombre entra al baño de la tienda para armar un patinete eléctrico y llevárselo sin pagar: ¿Qué ocurrió con él?

Hombre entra al baño de un Walmart para armar un patinete eléctrico y robárselo. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales

Hombre entra al baño de un Walmart para armar un patinete eléctrico y robárselo. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales

Recientemente se conoció un insólito intento de robo dentro de un Walmart ubicado en Warrington. Un hombre fue detenido luego de que intentó llevarse un patinete eléctrico sin pagar. Nadie se imaginó que trasladaría el vehículo hasta el baño del supermercado, retiraría el embalaje e intentaría ensamblarlo antes de salir.

Hombre intenta armar un patinete eléctrico dentro del baño de Walmart

El pasado 17 de septiembre, la policía de Warrington recibió un llamado de los trabajadores de un Walmart. En el reporte inicial indicaron que un cliente intentó salir del establecimiento con un patinete eléctrico valorizado en poco más de US$220.

De acuerdo con el medio TAPinto Doylestown, un trabajador del reconocido supermercado le indicó al sujeto identificado como Jeffrey Grubbs, de 25 años, que tenía que pagar por el patinete.

Fue allí donde, luego de unos minutos, Grubbs se llevó el vehículo a uno de los baños. El hombre fue encontrado por los agentes de seguridad del Walmart mientras retiraba el embalaje e intentaba ensamblarlo. Al encontrarlo infraganti, determinaron su detención inmediata.

Policía encontró metanfetamina en sus bolsillos durante su detención

Durante la detención, los agentes encontraron en el bolsillo del pantalón de Grubbs una pajita con residuos y una bolsa transparente que contenía un polvo blanco. De acuerdo con la policía, el hombre reconoció durante el interrogatorio que la sustancia era de metanfetamina.

Hasta el cierre de esta nota y el reporte policial citado por TAPinto Doylestown, Grubbs habría admitido que no tenía dinero para pagar el patinete y que además era consciente de las consecuencias del intento de robo.

Él ha sido acusado de hurto en tiendas, posesión de bienes robados y actos prohibidos; sin embargo, ha quedado en libertad tras una fianza de US$25.000 sin garantía.