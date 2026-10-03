Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Latinos en USA

Robo extremo en Walmart | Hombre entra al baño de la tienda para armar un patinete eléctrico y llevárselo sin pagar: ¿Qué ocurrió con él?

El hombre fue encontrado por los agentes de seguridad del Walmart en el baño intentando armar el vehículo eléctrico y además le encontraron sustancias ilícitas.

Hombre entra al baño de un Walmart para armar un patinete eléctrico y robárselo.
Hombre entra al baño de un Walmart para armar un patinete eléctrico y robárselo. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales
Por
google iconLa República en Google

Recientemente se conoció un insólito intento de robo dentro de un Walmart ubicado en Warrington. Un hombre fue detenido luego de que intentó llevarse un patinete eléctrico sin pagar. Nadie se imaginó que trasladaría el vehículo hasta el baño del supermercado, retiraría el embalaje e intentaría ensamblarlo antes de salir.

Puedes ver

Alerta máxima en Walmart | Hombre amenazó a clientes y empleados con un arma dentro del supermercado: Este fue su terrible final

lr.pe

Hombre intenta armar un patinete eléctrico dentro del baño de Walmart

El pasado 17 de septiembre, la policía de Warrington recibió un llamado de los trabajadores de un Walmart. En el reporte inicial indicaron que un cliente intentó salir del establecimiento con un patinete eléctrico valorizado en poco más de US$220.

De acuerdo con el medio TAPinto Doylestown, un trabajador del reconocido supermercado le indicó al sujeto identificado como Jeffrey Grubbs, de 25 años, que tenía que pagar por el patinete.

Fue allí donde, luego de unos minutos, Grubbs se llevó el vehículo a uno de los baños. El hombre fue encontrado por los agentes de seguridad del Walmart mientras retiraba el embalaje e intentaba ensamblarlo. Al encontrarlo infraganti, determinaron su detención inmediata.

Policía encontró metanfetamina en sus bolsillos durante su detención

Durante la detención, los agentes encontraron en el bolsillo del pantalón de Grubbs una pajita con residuos y una bolsa transparente que contenía un polvo blanco. De acuerdo con la policía, el hombre reconoció durante el interrogatorio que la sustancia era de metanfetamina.

Hasta el cierre de esta nota y el reporte policial citado por TAPinto Doylestown, Grubbs habría admitido que no tenía dinero para pagar el patinete y que además era consciente de las consecuencias del intento de robo.

Él ha sido acusado de hurto en tiendas, posesión de bienes robados y actos prohibidos; sin embargo, ha quedado en libertad tras una fianza de US$25.000 sin garantía.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar hoy en Perú, sábado 3 de octubre: así cerró la cotización para compra y venta

Temblor hoy en Perú, sábado 3 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

España vs República Checa EN VIVO: minuto a minuto del partido por la UEFA Nations League 2026 vía ESPN

Latinos en USA

Es oficial | La fecha clave donde se confirmará el aumento del Seguro Social en EE.UU. para el 2027: El monto que podría subir en tu cheque

Terror para inmigrantes legales e indocumentados: Operativo del ICE arresta a más de 120 extranjeros en esta ciudad con leyes "antisantuario"

Confirmado | DHS podría anular las autorizaciones de trabajo y cualquier documento relacionado automáticamente

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Elecciones en el Callao: Chalacos eligen a su gobernador, alcalde provincial y distritales

JP acusa al Ejecutivo de usar facultades como "caballo de Troya" y exige archivar el pedido: "Basta de desgobierno"

El juego político del pedido de facultades: fujimorismo mostró su rostro autoritario y Buen Gobierno capitalizó consenso