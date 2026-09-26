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Alerta inmigrantes en EE.UU. | ICE planea utilizar "instalaciones móviles" para realizar más detenciones: Así es la nueva estrategia

Las autoridades migratorias de EE.UU. planean usar vehículos acondicionados como espacios temporales de detención durante las redadas del ICE.

ICE planea utilizar "instalaciones móviles" para realizar más detenciones.
ICE planea utilizar "instalaciones móviles" para realizar más detenciones. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales
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Las autoridades migratorias en Estados Unidos están planeando utilizar vehículos acondicionados como espacios temporales de detención durante las redadas. Esto se dio a conocer luego de que el medio 'El País' revelara unos documentos de licitación del Gobierno Federal.

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Allí se especifica que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) busca incorporar camionetas adaptadas como centros móviles de detención. Se conoció que estas unidades podrían permanecer de manera provisional cerca de las zonas donde se desarrollen las intervenciones migratorias y servirán para alojar a las personas arrestadas previo a su traslado.

¿Cómo funcionarán estas instalaciones móviles del ICE en EE.UU.?

La propuesta tiene como finalidad que los agentes del ICE puedan seguir con sus operativos sin tener que trasladar de inmediato a cada detenido a un centro permanente. Estas camionetas permanecerán cerca de los equipos encargados de los arrestos y funcionarán como espacios de detención temporal hasta que terminen las operaciones o alcancen su capacidad máxima.

La propuesta busca que los agentes de ICE puedan continuar con sus operativos sin tener que trasladar de inmediato a cada detenido a un centro permanente. Las camionetas permanecerían cerca de los equipos encargados de los arrestos y funcionarían como espacios de detención temporal hasta que concluyan las operaciones o alcance su capacidad máxima.

Las unidades tendrán que contar con medidas de seguridad como jaulas interiores, separaciones entre el conductor y los pasajeros, cerraduras en puertas y ventanas, sistemas de comunicación de respaldo y, al menos, un vehículo adaptado para personas con discapacidad. Además, los traslados tendrán que realizarse con dos agentes, ambos armados.

¿En qué lugares podrían aplicarse estas unidades móviles?

Para la zona de Filadelfia, que incluye Pensilvania y Delaware, el ICE está solicitando 12 equipos adicionales de transporte para cada día de la semana, distribuidos en siete ubicaciones. Además, también se proyectan nuevos centros operativos en Pittsburgh y Dover.

Por último, los documentos, según EL PAÍS, forman parte de un plan más amplio para poder expandir la infraestructura de detención migratoria en más ciudades de EE.UU. La contratación contempla la prestación de servicios durante diez años en cuatro regiones.

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