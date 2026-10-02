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Excelentes noticias | Estas personas en EE.UU. podrían recibir US$500 de reembolso, pero tienen que cumplir algunos requisitos

El Gobierno estadounidense comenzará a enviar sus pagos a los afiliados de Obamacare que abonaron sus primas sin recibir una asistencia económica.

Estas personas podrían recibir US$500 de reembolso en EE.UU. por el Obamacare.
Estas personas podrían recibir US$500 de reembolso en EE.UU. por el Obamacare. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Como parte de una nueva medida anunciada por el Gobierno de Estados Unidos, se ha iniciado el reembolso destinado a las personas inscritas en la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), también conocida como Obamacare. Estos ciudadanos se preparan para recibir un monto de aproximadamente US$500.

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Cabe mencionar que el pago está destinado a determinados afiliados que contrataron cobertura médica mediante el mercado federal y abonaron el costo total de sus primas sin la necesidad de recibir asistencia económica.

¿Cuándo y por qué se reciben US$500 de reembolso?

El pasado 10 de septiembre, la administración actual anunció un reembolso único de US$500 por persona a cerca de un millón de afiliados al ACA. Los cheques comenzaron a enviarse desde octubre del 2026.

De acuerdo con el Gobierno de Donald Trump, durante la administración previa se cobraron tarifas de usuario vinculadas al funcionamiento del mercado federal que generaron un excedente superior a las necesidades operativas de HealthCare.gov. Por ello, se decidió devolver parte de esos fondos a algunos consumidores que pagaron sus primas sin recibir asistencia.

Ten en cuenta que este pago no se trata de un nuevo crédito fiscal del ACA ni tampoco un reembolso obtenido al presentar la declaración de impuestos.

¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad?

Según la información oficial, este reembolso del ACA apunta a personas que:

  • Estuvieran cubiertas mediante el mercado de seguros de la ACA.
  • Pagaron el costo completo de sus primas sin recibir asistencia para las primas.
  • Estuvieran inscritas a través del mercado federal y no mediante un mercado estatal independiente.
  • Residieran en uno de los 30 estados incluidos en el programa.

Se estima que cerca de 950.000 personas serán alcanzadas por el programa Working Families Obamacare Refunds.

Los estados alcanzados son Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawái, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming.

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