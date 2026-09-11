Atención inmigrantes | USCIS modifica el formulario I-485 y esto es lo que debes revisar si tienes un ajuste de estatus

USCIS modifica el formulario I-485 y esto es lo que debes saber en EE.UU. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales

USCIS modifica el formulario I-485 y esto es lo que debes saber en EE.UU. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció que desde el 18 de septiembre comenzará a utilizar formalmente la nueva versión del formulario I-485, que es la solicitud para conseguir la residencia permanente o ajustar el estatus.

En este sentido, es clave tener en cuenta cuáles serán los nuevos cambios para así evitar inconvenientes o el rechazo del trámite presentado.

¿Qué cambiará en el I-485 a partir del 18 de septiembre?

Según el portal web del USCIS, desde el 18 de septiembre se dará a conocer la nueva edición del Formulario I-485, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, el cual cuenta con cambios relacionados a la "Regla Final sobre Casual de Inadmisibilidad por Carga Pública".

Ten en cuenta que el USCIS está ofreciendo una versión preliminar del nuevo formulario y de sus instrucciones con la finalidad de que los solicitantes estén preparados antes de la fecha.

Asimismo, no habrá un periodo de gracia y por ello, es importante conocer en qué fechas se debe presentar la antigua y la nueva versión del I-485. En el caso de que tu solicitud esté planeada para ser enviada antes del 18 de septiembre del 2026, aún podrán utilizar la edición 01/20/25 del I-485, pero si tu trámite es ese mismo día o después, será necesario que presentes la versión 09/18/26.

También, el matasellos será un detalle a tomar en cuenta, debido a que su fecha debe coincidir con las ediciones señaladas. Si presentas el formulario de la edición 01/10/25 con un sello posterior al 18 de septiembre, tu trámite será rechazado.

Por último, con estos nuevos cambios aplicados por el USCIS para solicitar una residencia permanente o ajustar el estatus, se debe prestar mucha atención, así, evitarás contratiempos o que tu esfuerzo sea en vano.