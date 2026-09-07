CONFIRMADO | Nueva York entregará un reembolso de US$200 a estás personas en septiembre: ¿Quiénes califican?

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A pocos días de haber iniciado septiembre, miles de familias en Nueva York están a la espera de recibir un cheque estatal de hasta US$200. Este dinero llega tras gastos incrementados en electricidad y gas. Se conoce que en varias partes de la ciudad el verano ha causado facturas más altas de lo usual debido al uso continuo del aire acondicionado.

La aplicación de esta medida forma parte del presupuesto estatal para el año fiscal 2026-2027, firmado por la gobernadora Kathy Hochul. Se conoció que Nueva York destinó US$1.000 millones al programa Protecting Our Wallets Energy Rebate (POWER) para realizar pagos únicos. De esa manera, se busca aliviar la presión que generan las tarifas de los servicios públicos.

¿Quiénes pueden recibir el reembolso de US$200 del programa Power?

El monto máximo lo tendrán las parejas o matrimonios que presentaron una declaración conjunta de impuestos estatales y reportaron menos de US$150.000 en ingresos durante 2024. En este sentido, a continuación, te diremos la cantidad que podría recibir cada contribuyente:

Tipo de declaración Ingresos reportados en el 2024 Monto a recibir Declaración conjunta Menos de US$150.000 US$200 Declaración conjunta Entre US$150.000 US$150 Declaración individual Menos de US$150.000 US$100

Ten en cuenta que el valor del cheque dependerá de los ingresos declarados y de la manera en que cada persona presentó sus impuestos estatales en 2024. Algunas parejas podrán obtener US$200; otros contribuyentes recibirán US$150 o US$100, pero al final todo se definirá de acuerdo con los datos que ya tenga el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York.

En el caso de las personas que presentaron sus impuestos por cuenta propia podrían recibir US$100 si sus ingresos no superaron los US$150.000. Aquellos que declararon de manera conjunta y estuvieron entre US$150.000 y US$300.000 tendrán derecho a US$150.

Requisitos para conseguir el cheque Power

La agencia estatal indicó que utilizará las declaraciones de impuestos presentadas en 2024 para establecer quiénes califican para el programa. Esto significa que no se revisará el consumo de una vivienda ni tampoco el monto facturado por electricidad durante el verano. Asimismo, para recibir el dinero, una persona o familia deberá cumplir con estas condiciones:

Haber presentado a tiempo una declaración de impuestos como residente del estado de Nueva York para el año fiscal 2024.

Haber vivido en Nueva York a tiempo completo durante ese periodo tributario.

Tener ingresos dentro de los rangos establecidos por el programa.

No haber sido reclamado como dependiente en la declaración fiscal de otra persona.

Además, podrían ser elegibles las personas que realizaron su trámite estatal correspondiente, también residieron todo el 2024 en Nueva York, no se declararon como dependientes y cumplieron con los límites de ingresos.

Por último, la intención es dar un respiro económico a los hogares que actualmente afrontan costos altos de electricidad, gas y otros servicios clave. Ese dinero podrá ayudar a las familias que cuentan con una factura pendiente, comprar alimentos, recargar la OMNYCard o enfrentar los gastos que trae el regreso a clases.