Alerta máxima inmigrantes | Esta "ciudad santuario" permitió el arresto de más de 2000 extranjeros: Así fue el megaoperativo del ICE

La ciudad santuario que permitió el arresto de más de 2000 extranjeros. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

La ciudad santuario que permitió el arresto de más de 2000 extranjeros. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Recientemente revelaron que, durante el último mes, las autoridades migratorias han arrestado a más de 2.100 inmigrantes ilegales en diversas zonas de Nueva York, lo que ha llamado la atención pues se trata de una 'ciudad santuario'. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), este despliegue estuvo dirigido contra personas que estarían relacionadas con delitos graves.

ICE detiene a más de 2.100 inmigrantes en Nueva York

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, indicó que el ICE realizó la "Operación Rotten Apple" que se enfoca en detener a indocumentados que son integrantes de pandillas, de igual manera violadores, homicidas y personas que fueron acusadas por abuso sexual contra menores.

Asimismo, la autoridad no dudó en criticar a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por su posición frente a las autoridades federales y la política migratoria. El funcionario indicó que la falta de cooperación del estado no ha impedido que el Gobierno federal siga con sus operativos.

"Tenemos una gobernadora que se niega a colaborar con nosotros, pero en los últimos 30 días la Operación Rotten Apple ha sacado de nuestras calles a más de 2.100 delincuentes", afirmó Mullin, según lo citado por N+ Univision.

Cabe mencionar que la 'Operación Rotten Apple' se ha realizado en diversas zonas del estado durante el último mes y la finalidad es reforzar la aplicación de las leyes federales. Asimismo, el DHS indicó que los operativos seguirán en el marco de las facultades de las autoridades migratorias.

Markwayne Mullin hace dura advertencia a los inmigrantes en EE.UU.

Mullin defendió el trabajo del ICE y el DHS e indicó que estas agencias tienen la responsabilidad de hacer cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos. "Nuestra labor, a través del Departamento de Seguridad Nacional y de ICE, consiste en hacer cumplir las leyes de nuestro país; no las elegimos a nuestro antojo, simplemente las hacemos cumplir", declaró el funcionario a N+ Univision.

También agregó que las autoridades localizarán y deportarán a las personas que se encuentren de manera irregular en el país, incluso si no poseen una condena local. "Si te encuentras aquí de forma ilegal, independientemente de tu situación, seas o no un delincuente condenado, sigues estando en este país de forma ilegal y nuestra labor es localizarte y deportarte", sostuvo.