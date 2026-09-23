Keiko Fujimori participa en reunión del Escudo de las Américas tras incorporación de Perú como Estado miembro

La presidenta Keiko Fujimori participó en la más reciente reunión del Escudo de las Américas luego de que Perú se incorporase como nuevo Estado miembro de la organización. Esta reunión se dio como parte de los eventos realizados tras la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizada en Nueva York. La sesión estuvo presidida por Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

"Perú se une al escudo de las americas con gran determinacion y entusiasmo. Vengo de Perú, en donde hubo dos organizaciones terroristas: Sendero Luminoso y el MRTA. Pero ahora tenemos diferentes tipos de problemas. El crimen que enfrentamos no respeta fronteras. Es por ello que estamos contentos de formar parte de esta coalición", indicó Fujimori durante su participación en el foro internacional.

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Fujimori también añadió que espera contar con el apoyo en materia de inteligencia de los países miembros. Trump respondió asegurando que el crimen solo puede resolverse con firmeza.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Fujimori había señalado que el Perú no siempre había sentido un apoyo cercano de parte de la comunidad internacional.

Keiko Fujimori insiste en catalogar a organizaciones criminales como grupos terroristas en la ONU

Durante su intervención ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la presidenta Keiko Fujimori insistió en su propuesta de reconocer como organizaciones terroristas a los grupos criminales nacionales y transnacionales que operan en el país.

Fujimori sostuvo que identificar a estas organizaciones como una amenaza terrorista permitiría establecer un marco legal para que las Fuerzas Armadas, en respaldo de la Policía Nacional, puedan intervenir frente a los grupos que, según indicó, atentan contra el orden interno y el Estado democrático.

Asimismo, la mandataria señaló que esta política debe complementarse con reformas en el sistema educativo, al considerar que la respuesta contra la delincuencia no puede limitarse a la acción policial y militar, sino que también debe atender las condiciones que permiten su reproducción.