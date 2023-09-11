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Atentado del 11S: icónicas imágenes del peor ataque terrorista ocurrido hace casi 25 años en Estados Unidos

Estos son los momentos claves de la tragedia que marcó a EE.UU. y al mundo: 4 aviones secuestrados, 2 torres derrumbadas y casi 3.000 fallecidos.

"Estados Unidos está siendo atacado”, le susurran al presidente George Bush en el momento del segundo impacto a la torre.
Foto: composición LR/CNN/El País
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Un día como hoy, pero de hace casi 25 años, Estados Unidos sufría el peor ataque terrorista ocurrido en su historia. Ese 11 de septiembre de 2001, alrededor de 2.777 personas murieron tras ser víctimas de un plan organizado por miembros de Al Qaeda, durante el Gobierno de George Bush. Cuatro aviones fueron secuestrados y dos de ellos chocaron contra las Torres Gemelas. Sigue la cronología del 11S con las imágenes que impactaron al mundo.

PUEDES VER: El juicio más esperado por el 11-S ya tiene fecha: el presunto cerebro del atentado a las Torres Gemelas será juzgado en 2028

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1. Segundo avión a punto de impactar

El segundo avión, a punto de impactar contra una de las Torres Gemelas. El primero chocó contra la torre Norte a las 8.46 a. m.

Segundo avión a punto de impactar contra la torre. Foto: CNN

Segundo avión a punto de impactar contra la torre. Foto: CNN

2. Impacto del segundo avión

A las 9.03 a. m. impacta el segundo avión contra la torre Sur.

Impacto del segundo avión. Foto: CNN

Impacto del segundo avión. Foto: CNN

3. Gran nube de fuego

El impacto del segundo avión provocó una gran nube de fuego y un estallido que abrió un agujero entre las plantas 93 y 99.

Gran nube en Nueva York. Foto: CNN

Gran nube en Nueva York. Foto: CNN

PUEDES VER: Buscan voluntarios para vivir y comer gratis en un santuario de Portugal: cuidarán perros, gatos y animales de granja 24 horas por semana

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4. Bush recibiendo la noticia

Exactamente, a la hora del segundo impacto, el presidente George W. Bush, quien se encontraba en un colegio de Florida, recibió la noticia del ataque. "Un segundo avión ha golpeado la segunda torre. Estados Unidos está siendo atacado”, le susurran al mandatario. A las 9.29 a. m. dio un mensaje al país.

George Bush recibiendo la noticia del ataque terrorista. Foto: CNN

George Bush recibiendo la noticia del ataque terrorista. Foto: CNN

5. La torre Norte se derrumba

A las 9.59 a. m., se derrumbó la Torre Sur, a menos de una hora del impacto del avión. En el caso de la torre Norte, se derrumbó a las 10.28 a. m. tras arder durante 102 minutos.

Momento del derrumbe de la primera torre. Foto: CNN

Momento del derrumbe de la primera torre. Foto: CNN

6. ‘The Falling Man’

Richard Drew fue el fotógrafo de una de las imágenes más icónicas de la historia: 'The Falling Man'. En la fotografía se ve a un hombre caer desde una de las torres para no morir calcinado o asfixiado por el humo.

La famosa imagen &#039;The Falling Man&#039;. Foto: CNN

La famosa imagen 'The Falling Man'. Foto: CNN

7. Escapando tras el derrumbe

En la imagen puede verse a decenas de personas que corren desesperados y protegiéndose del polvo por las calles de Nueva York luego de que una de las torres del World Trade Center se derrumbara.

Escapando tras el derrumbe. Foto: El País

Escapando tras el derrumbe. Foto: El País

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8. El después del World Trade Center

Los bomberos supervisaron el World Trade Center tras el derrumbe de las Torres Gemelas.

Momentos despúes del derrumbe. Foto: CNN

Momentos despúes del derrumbe. Foto: CNN

9. Las torres son ahora un recuerdo

Esta es la imagen de una parte de una de las torres gemelas de Nueva York tras el ataque terrorista del 11S.

Un día después del atentado de las Torres Gemelas. Foto: France24

Un día después del atentado de las Torres Gemelas. Foto: France24

10. El 11S desde el espacio

El astronauta Frank Cultberson compartió una fotografía de la ciudad luego del ataque terrorista del 11S, desde la Estación Espacial Internacional.

El 11S desde el espacio. Foto: CNN

El 11S desde el espacio. Foto: CNN

11. El Pentágono

A las 9.37 a. m., un tercer avión del vuelo AA77 impactó contra la zona occidental del Pentágono. Alrededor de 189 personas murieron en la explosión. Bomberos, equipos de rescate e ingenieros tuvieron que ayudar.

Un tercer avión del vuelo AA77 impactó contra El Pentágono. Foto: CNN

Un tercer avión del vuelo AA77 impactó contra El Pentágono. Foto: CNN

12. La búsqueda de desaparecidos

Varias fotos y escritos sobre los desaparecidos tras los atentados del 11S en Nueva York y Virginia.

La búsqueda de desaparecidos tras el atentado del 11S. Foto: CNN

La búsqueda de desaparecidos tras el atentado del 11S. Foto: CNN

13. El autor detrás del ataque y las noticias en el mundo

Desde el mismo 11 de septiembre, los medios de comunicación en el mundo dieron gran cobertura al atentado. Las portadas tenían la imagen de las torres en llamas y la cara del autor detrás de ello: líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden.

Medios de comunicación con la noticia de la tragedia. Foto: BBC

Medios de comunicación con la noticia de la tragedia. Foto: BBC

Imagen de Osama Bin Laden como portada de los diarios. Foto: CNN

Imagen de Osama Bin Laden como portada de los diarios. Foto: CNN

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