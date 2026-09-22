Máxima atención inmigrantes en Miami | Hombre finge ser agente del ICE para amenazar y extorsionar a empleados de un comercio ambulante: ¿Fue detenido?

Hombre finge ser agente del ICE para amenazar y extorsionar en un comercio ambulante de Miami. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Hombre finge ser agente del ICE para amenazar y extorsionar en un comercio ambulante de Miami. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Las autoridades de Miami Gardens, en Florida, arrestaron a un hombre identificado como Jonathan González Reyes, luego de que se descubriera que usurpó la identidad de un oficial del ICE para poder amenazar y extorsionar económicamente a un local de comida. Esta detención ha generado preocupación entre comerciantes y residentes por la manipulación que pueden ejercer los agentes frente a la situación legal de los empleados extranjeros.

Hombre se hizo pasar como agente del ICE en Miami para extorsionar.

Hombre que se hizo pasar como agente del ICE extorsionó a trabajadores en Miami

Según N+ Univision, desde hace algunos meses, González Reyes fue al camión de comida e inicialmente ofreció gestionar asuntos migratorios a cambio de dinero. Durante ese encuentro, comentó acerca de la situación migratoria de algunos trabajadores, entre ellos la de Luis Rodríguez. Allí también se presentó como un supuesto agente de alto rango del ICE.

Ante ello, el dueño del negocio decidió confrontarlo y pedirle que no regresara al establecimiento; sin embargo, un mes después, aproximadamente, el supuesto agente del ICE volvió al lugar y, según la denuncia presentada por el propietario, hasta amenazó con un arma a su trabajador.

Además, González le habría advertido que podía golpearlo con ella y colocar drogas dentro del negocio para provocar su cierre. De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de vigilancia, se puede ver al sospechoso llegar a un estacionamiento en Miami a bordo de un vehículo con luces azules intermitentes. En las imágenes también se ven una placa y un arma de fuego enfundada.

¿Lograron arrestar al supuesto agente del ICE?

Como las autoridades lograron capturar a Jonathan González Reyes, él actualmente se mantiene bajo custodia y está enfrentando varios cargos, entre ellos agresión agravada y suplantación de un agente policial. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, las autoridades le han fijado una fianza de 11.000 dólares.

Por su parte, el dueño del restaurante ha manifestado su inquietud ante la posibilidad de que el hombre haya realizado la misma acción con otros negocios, por lo que instó a quienes cuenten con información a comunicarse con la policía. Mientras, el ICE ha señalado que conoció el caso tras recibir una solicitud de comentarios sobre los hechos. Actualmente, las pesquisas están en curso.