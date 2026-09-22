Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
Latinos en USA

Máxima atención inmigrantes en Miami | Hombre finge ser agente del ICE para amenazar y extorsionar a empleados de un comercio ambulante: ¿Fue detenido?

Un hombre fue arrestado en Miami Gardens tras usurpar la identidad de un oficial del ICE para extorsionar a un local de comida y ahora enfrenta diversos cargos.

Hombre finge ser agente del ICE para amenazar y extorsionar en un comercio ambulante de Miami.
Hombre finge ser agente del ICE para amenazar y extorsionar en un comercio ambulante de Miami. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
google iconLa República en Google

Las autoridades de Miami Gardens, en Florida, arrestaron a un hombre identificado como Jonathan González Reyes, luego de que se descubriera que usurpó la identidad de un oficial del ICE para poder amenazar y extorsionar económicamente a un local de comida. Esta detención ha generado preocupación entre comerciantes y residentes por la manipulación que pueden ejercer los agentes frente a la situación legal de los empleados extranjeros.

Puedes ver

Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | ICE aumenta los arrestos para estos conductores en EE.UU.

lr.pe
ICE inmigrantes en EE.UU.

Hombre se hizo pasar como agente del ICE en Miami para extorsionar.

Hombre que se hizo pasar como agente del ICE extorsionó a trabajadores en Miami

Según N+ Univision, desde hace algunos meses, González Reyes fue al camión de comida e inicialmente ofreció gestionar asuntos migratorios a cambio de dinero. Durante ese encuentro, comentó acerca de la situación migratoria de algunos trabajadores, entre ellos la de Luis Rodríguez. Allí también se presentó como un supuesto agente de alto rango del ICE.

Ante ello, el dueño del negocio decidió confrontarlo y pedirle que no regresara al establecimiento; sin embargo, un mes después, aproximadamente, el supuesto agente del ICE volvió al lugar y, según la denuncia presentada por el propietario, hasta amenazó con un arma a su trabajador.

Además, González le habría advertido que podía golpearlo con ella y colocar drogas dentro del negocio para provocar su cierre. De acuerdo con las imágenes captadas por una cámara de vigilancia, se puede ver al sospechoso llegar a un estacionamiento en Miami a bordo de un vehículo con luces azules intermitentes. En las imágenes también se ven una placa y un arma de fuego enfundada.

¿Lograron arrestar al supuesto agente del ICE?

Como las autoridades lograron capturar a Jonathan González Reyes, él actualmente se mantiene bajo custodia y está enfrentando varios cargos, entre ellos agresión agravada y suplantación de un agente policial. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, las autoridades le han fijado una fianza de 11.000 dólares.

Por su parte, el dueño del restaurante ha manifestado su inquietud ante la posibilidad de que el hombre haya realizado la misma acción con otros negocios, por lo que instó a quienes cuenten con información a comunicarse con la policía. Mientras, el ICE ha señalado que conoció el caso tras recibir una solicitud de comentarios sobre los hechos. Actualmente, las pesquisas están en curso.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Máxima atención inmigrantes en Miami | Hombre finge ser agente del ICE para amenazar y extorsionar a empleados de un comercio ambulante: ¿Fue detenido?

Temblor hoy en Perú: último sismo del martes 22 de septiembre, magnitud y epicentro según IGP

Condenan a 6 años de prisión a Miguel Torres, exasesor del CNM, por favorecer a César Hinostroza

Latinos en USA

Atención migrantes | CBP sí puede revisar tu celular al cruzar a EE.UU., pero existe un límite que pocos conocen

Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados | ICE aumenta los arrestos para estos conductores en EE.UU.

Atención inmigrantes | Este es el cambio que el USCIS aplicará desde HOY para quienes tramiten su Green Card

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Condenan a 6 años de prisión a Miguel Torres, exasesor del CNM, por favorecer a César Hinostroza

Presentan moción de interpelación contra ministro de Educación por cambios en el currículo escolar y cuestionadas designaciones

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima