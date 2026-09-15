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CONFIRMADO | IRS no podrá compartir información clave de inmigrantes con el ICE en Estados Unidos

Un tribunal de apelaciones de EE.UU. ratificó la prohibición del IRS de compartir información confidencial de contribuyentes con el ICE.

IRS no podrá compartir información clave de inmigrantes con el ICE.
IRS no podrá compartir información clave de inmigrantes con el ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos acaba de ratificar la medida sobre la prohibición al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de compartir información confidencial de los contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Con esta resolución se beneficia a miles de inmigrantes que temían por sus datos personales.

PUEDES VER: Alerta máxima para inmigrantes en EE.UU. | DHS busca aplicar una ley para que extranjeros que perdieron su trabajo abandonen en país rápidamente

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Jueza revela que el acuerdo entre el IRS y el ICE viola la ley en EE.UU.

El tribunal de apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia anunció que ratificó por unanimidad la decisión de un tribunal inferior acerca de la colaboración entre la agencia federal con la encargada de realizar los controles migratorios. Fue la jueza Cornelia Pillard quien confirmó la prohibición.

En el fallo, la jueza afirmó que los procedimientos que el IRS adoptó bajo la administración de Trump "violaron la ley federal de numerosas maneras", de acuerdo con lo informado por Reuters.

Asimismo, señaló que la práctica "automatiza la revisión de millones de registros sin ninguna verificación individual ni ningún otro medio para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales para la divulgación de la información de cada contribuyente", señaló la autoridad.

Defensores de inmigrantes celebraron el fallo sobre el IRS y el ICE

La decisión judicial del panel de tres jueces liderado por Pillard fue celebrada por los grupos de defensa de los derechos de migrantes que interpusieron la demanda. Además, Skye Perryman, referente de Democracy Forward, que representó a los demandantes, expresó que estaba satisfecha de que el tribunal "haya actuado para detener este comportamiento ilegal".

Por su parte, Nanda Joshi, abogado de Public Citizen, uno de los grupos que participó en la demanda, celebró la decisión a través de un comunicado. "El tribunal reconoció correctamente que las personas que no son ciudadanas tienen los mismos derechos de privacidad sobre sus declaraciones de impuestos que la ley federal concede a todos los contribuyentes", escribió.

Mientras que unos funcionarios en EE.UU. cuestionaron la determinación. Citado por Reuters, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que no está de acuerdo con el fallo y que "seguirá utilizando todas las herramientas legales disponibles para localizar y expulsar a los inmigrantes ilegales con órdenes de expulsión definitivas".

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