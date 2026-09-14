IRS entregará cheque de hasta $2,200: Requisitos y los documentos clave que necesitas para reclamarlo

Requisitos que debes cumplir para reclamar hasta $2,200 en EE.UU., según el IRS. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales

Requisitos que debes cumplir para reclamar hasta $2,200 en EE.UU., según el IRS. | Composición elpopular.pe | Nicole Gonzales

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Una gran noticia para algunos hogares en Estados Unidos debido a que en el mes de septiembre del 2026 pueden conseguir un beneficio de hasta US$2,200 por cada menor que reúna las condiciones establecidas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Ten en cuenta que no se trata de un pago extraordinario ni un cheque que se entregue automáticamente.

Siguiendo esa línea, se trata del Crédito Tributario por Hijos (CTC), que puede solicitarse al presentar la declaración federal con el Formulario 1040 y el Anexo 8812. Para poder acceder a él, tanto el contribuyente como el menor tendrán que cumplir con reglas relacionadas con la edad, el parentesco, el tiempo de residencia, entre otros factores.

Requisitos para reclamar hasta US$2,200 por hijo, según el IRS

Para poder elegir el Crédito Tributario por Hijos, tú (o tu cónyuge, si presentan la declaración de impuestos conjuntamente) y cada hijo que cumpla con los requisitos deben tener el número de Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos y emitido antes de la fecha límite para la declaración de impuestos, de acuerdo con lo publicado por la web del IRS. Además, para ser considerado un niño elegible para el año fiscal 2025, tu hijo debe:

Ser menor de 17 años al final del año fiscal.

Ser tu hijo, hija, hijastro, hijo adoptivo elegible, hermano, hermana, hermanastro, hermanastra, medio hermano, media hermana o un descendiente de alguno de ellos (por ejemplo, un nieto, sobrina o sobrino).

No aportar más de la mitad de su propio sustento durante el año fiscal.

Haber vivido contigo durante más de la mitad del año fiscal.

Ser declarado como dependiente en su declaración de impuestos.

No presentar una declaración conjunta para el año (o presentar la declaración conjunta solo para reclamar el reembolso de los impuestos retenidos o los impuestos estimados).

Ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o residente legal en Estados Unidos.

"Si tiene poca o ninguna obligación tributaria federal, puede calificar para el Crédito Tributario Adicional por Hijos (CTIC), de hasta US$1,700 por hijo que cumpla con los requisitos, según sus ingresos. Debe tener ingresos del trabajo de al menos US$2,500 para ser elegible para el CTIC", se lee.

¿Para qué se presenta el anexo 8812 con el formulario 1040?

El Anexo 8812 se presenta junto al Formulario 1040 para calcular y reclamar tres créditos relacionados con dependientes:

El Crédito Tributario por Hijos (CTC), de hasta US$2,200 por cada hijo que cumpla los requisitos para el año fiscal 2025.

El Crédito por Otros Dependientes (ODC), que puede aplicar, por ejemplo, a hijos de 17 años o más u otros familiares dependientes elegibles.

El Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC), que es la parte reembolsable que algunas familias pueden recibir, aunque su impuesto federal sobre la renta sea bajo o llegue a cero.

¿Qué calcula el anexo?

El Anexo 8812 sirve para que el IRS establezca:

Cuántos hijos y otros dependientes califican.

Si tu ingreso supera el límite a partir del cual el crédito comienza a reducirse.

Cuánto del crédito puede utilizarse para reducir los impuestos que debes.

Si corresponde una porción reembolsable y cuánto se puede reclamar como ACTC.

En pocas palabras, el Formulario 1040 es la declaración principal, mientras que el Anexo 8812 aporta el cálculo detallado necesario para solicitar los créditos y trasladar los montos resultantes a las líneas correspondientes de la declaración.