CONFIRMADO | IRS visitará cada vivienda en estas ciudades de EE.UU. para verificar que cumplas con las obligaciones fiscales

IRS visitará cada vivienda en estas ciudades de Estados Unidos. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Pocas personas saben que poseer una deuda con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) podría desencadenar que autoridades fiscales de Estados Unidos te contacten directamente. Asimismo, dependiendo de las características del caso, el organismo puede comunicarse con el deudor por diversas vías y en algunas situaciones, enviar a un funcionario para realizar una visita presencial.

Cabe mencionar que el IRS tiene jurisdicción federal, por lo que sus mecanismos de cobro pueden aplicarse en cualquier parte de Estados Unidos cuando un contribuyente mantiene obligaciones fiscales pendientes.

Las personas encargadas de realizar estas visitas son los Revenue Officers, que son funcionarios especializados en la recuperación de impuestos adeudados y en algunas situaciones relacionadas con declaraciones fiscales que no fueron presentadas.

¿En qué casos puede intervenir un Revenue Officer en la vivienda de una persona?

Debes saber que la intervención de un Revenue Officers consiste en evaluar la situación financiera del contribuyente, además de explicar las alternativas para regularizar la deuda y, si corresponde, tomar las medidas de cobro contempladas por la legislación tributario. Asimismo, la participación de un Revenue Officer ocurre cuando una obligación tributaria permanece sin resolver. Esto puede incluir tanto las deudas fiscales pendientes como declaraciones que el contribuyente todavía no presentó.

Ten en cuenta que una visita presencial no representa necesariamente el primer contacto entre el IRS y el contribuyente. En el procedimiento habitual, los Revenue Officers realizan distintos intentos de comunicación y por último utilizan la Letter 725-B para coordinar una cita.

¿En qué ciudades de EE.UU. visitará casa por casa los Revenue Officers del IRS?

Se conoció que en las grandes ciudades como Los Ángeles, Miami, Houston, Nueva York y Chicago concentran una importante cantidad de contribuyentes, por lo que pueden aparecer como referencias geográficas en información relacionada con las acciones de cobro del IRS.

No obstante, la medida posee un alcance federal pues los Revenue Officers actúan bajo procedimientos establecidos por el IRS y sus facultades no están restringidas a determinadas ciudades, estados o regiones. De acuerdo con la agencia, estos funcionarios trabajan dentro de un área geográfica asignada, aunque pueden desplazarse a otras zonas cuando sus tareas oficiales lo requieran

No existe una regla que limita las visitas o acciones de cobro del IRS a Los Ángeles, Miami, Houston, Nueva York o Chicago; sin embargo, una persona que reside en cualquier otro lugar en Estados Unidos también puede quedar involucrada si su situación fiscal requiere la intervención de un Revenue Officer.