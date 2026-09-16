¿ICE puede ingresar a tu casa? Conoce la diferencia entre una orden administrativa y una judicial

Conoce la diferencia entre una orden administrativa y una judicial del ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Conoce la diferencia entre una orden administrativa y una judicial del ICE. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

A raíz de las medidas impuestas por Donald Trump, se ha vuelto recurrente que los inmigrantes en Estados Unidos se crucen con agentes de inmigración en su casa, trabajo o en la vía pública. En este sentido, algunas veces ellos pueden mostrar un documento identificado como una orden judicial, pero en otras, una orden administrativa del ICE.

Los dos papeles pueden parecer similares y a pesar de tener el mismo origen no le otorgan las mismas facultades a los agentes migratorios, por ello, te diremos cómo diferenciar y qué significa cada uno.

¿Cuál es la diferencia entre una orden administrativa y una orden judicial del ICE?

La principal diferencia se trata sobre quién emite la orden y quién lo autoriza debido a que una orden judicial la expide y firma un juez o magistrado, mientras que una orden administrativa del ICE la emite un funcionario de inmigración dentro de un proceso civil migratorio y no tiene tanto peso como la primera.

Ten en cuenta que una orden judicial no otorga un autorización ilimitada: solo hay que verificar que esté firmada por un juez, que sea válida y que describa correctamente a la persona, el lugar y el tipo de actuación permitido.

¿Cómo puedes reconocerlos, según abogado especialista?

A continuación, te diremos cuáles son las principales diferencias de los documentos y sobre todo, cómo poder reconocerlos durante una intervención del ICE:

La orden judicial:

Lleva el encabezado de una corte, como "United States District Court" o el nombre de un tribunal estatal.

Incluye el nombre y firma de un juez o magistrado.

Identifica a la persona buscada o la dirección que puede registrarse.

Señala expresamente si autoriza arresto, registro o incautación.

Orden administrativa del ICE

Lleva el encabezado "Department of Homeland Security, "U.S. Immigration and Customs Enforcement" o "U.S. Citizenship and Immigration Services".

Estar firmada por un funcionario migratorio, no por un juez federal o estatal.

Indicar que una persona está sujeta a arresto o expulsión.

Incluir, con frecuencia, el formulario I-200 o I-205.

¿Qué debes hacer si el ICE llega a tu casa con estos documentos?

Si una persona se encuentra dentro de su vivienda, puede solicitar que los agentes muestren la orden que posee a través de una ventana o la pasen por debajo de la puerta, no es necesario que abra solo para que los agentes le enseñen una orden administrativa.

Con la orden administrativa del ICE, por sí sola, no permite a los agentes ingresar a un hogar o a una zona privada de un negocio sin consentimiento, pero si poseen una orden judicial válida, esto cambia completamente.