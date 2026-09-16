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ICE no da marcha atrás | Se confirmó el arresto de más de 100 inmigrantes en Connecticut: Estas personas fueron las más afectadas

El operativo que tuvo lugar a fines de agosto y se enfocó en inmigrantes con condenas por delitos graves, como agresiones sexuales y tráfico de drogas.

Se confirmó el arresto de más de 100 inmigrantes en Connecticut.
Se confirmó el arresto de más de 100 inmigrantes en Connecticut. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Recientemente, la oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ubicada en Boston confirmó la detención de al menos 118 personas durante una redada desarrollada en el sur de Connecticut. De acuerdo con la agencia, el operativo estuvo dirigido a inmigrantes que se encuentran en situación irregular y que posean antecedentes o cargos relacionados con diversos delitos.

PUEDES VER: Pésimas noticias para inmigrantes en EE.UU.: El departamento de policía de esta zona está apoyando al ICE para que realicen arrestos

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¿Qué inmigrantes fueron detenidos durante la redada del ICE en Connecticut?

El comunicado oficial señaló que durante el operativo que se llevó a cabo a fines de agosto, la agencia arrestó tanto a inmigrantes con condenas como a acusaciones por agresiones sexuales contra menores, posesión de armas, tráfico de drogas y agresiones físicas.

Asimismo, la agencia sostuvo que algunos fueron liberados por las autoridades locales pese a la existencia de solicitudes federales para mantenerlos bajo custodia. Además, entre los 118 arrestados, el informe del ICE destacó los siguientes casos individuales:

  • Harvin Rivera-Guardado (Honduras): condenado a 15 años de prisión por agresión sexual con riesgo de lesiones a un menor.
  • Jason Tocagon-Leon (Ecuador): enfrenta cargos penales pendientes por dos cuentas de riesgo de lesiones a un menor, alteración del orden público y agresión.
  • Lenny Guitierrez-Pichardo (República Dominicana): condenado a 5 años de prisión por venta de alucinógenos o narcóticos y venta/fabricación de cannabis; cuenta además con cargos pendientes por hurto y resistencia al arresto.
  • Arnulfo Nolberto Quizhpi-Sanchez (Ecuador): enfrenta cargos penales pendientes por agresión, alteración del orden público, amenazas, allanamiento de morada y violación de las condiciones de liberación.
  • Edwin Marroquin (Guatemala): condenado por conducir bajo la influencia de alcohol o drogas, operar un vehículo sin licencia, obstrucción a la administración gubernamental, portar un arma peligrosa y allanamiento de morada.

ICE critica las políticas santuario de Connecticut

Cabe mencionar que este operativo ha reavivado el enfrentamiento entre la agencia y las jurisdicciones que aplican políticas santuario. El ICE indicó que determinadas instituciones de Connecticut se negaron a cumplir órdenes de retención migratoria, conocidas como immigration detainers, al ampararse en disposiciones como la Ley Trust.

"Los políticos que defienden las políticas santuario en Connecticut han dejado muy claro que prefieren apoyar a inmigrantes ilegales delincuentes como Harvin Rivera-Guardado, antes que proteger a los ciudadanos estadounidenses que cumplen la ley", dijo David T. Wesling, director interino de la oficina de campo del ICE en Boston.

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