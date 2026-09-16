Alerta máxima en EE.UU. | Esta es la nueva modalidad del ICE para encontrar a más inmigrantes: Registraron 1200 arrestos en este lugar

Esta es la nueva modalidad del ICE para encontrar y detener a más inmigrantes en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | ICE | Flickr

Esta es la nueva modalidad del ICE para encontrar y detener a más inmigrantes en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | ICE | Flickr

De acuerdo con una información compartida entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), más de 1.200 personas han sido arrestadas hasta principios de junio en los aeropuertos; sin embargo, este incremento en las detenciones no se ha traducido en un crecimiento similar de deportaciones.

¿En qué consiste la nueva modalidad del ICE para detener a más inmigrantes en EE.UU.?

Desde hace unos meses, el ICE anunció que amplió sus mecanismos para encontrar a más inmigrantes dentro de Estados Unidos a través del acceso a la información recopilada en los aeropuertos. El procedimiento comenzó a partir de un acuerdo de intercambio de datos con la TSA, que fue firmado el pasado 29 de mayo del 2025.

En este sentido, ahora las aerolíneas recopilan y verifican los datos de los pasajeros previo a entregar las tarjetas de embarque bajo la Regla Final de Vuelo Seguro. Esa información llegará a la TSA y puede ser compartida con el ICE según el acuerdo vigente.

El proceso permite que los agentes realicen coincidencias con sus registros cuando identifican a determinados pasajeros. De esta manera, el ICE puede localizar a las personas que podrían requerir investigaciones previas, seguimiento o visitas a domicilios y hasta lugares de trabajo.

Reuters reveló que, hasta inicios de junio, más de 1.200 personas fueron detenidas luego de que el ICE recibiera las alertas generadas por estos registros. Asimismo, se conoció que el sistema fue utilizado en al menos 15 aeropuertos de estados como California, Texas, Virginia y Colorado.

Las dificultades que están frenando las deportaciones del ICE

Ten en cuenta que bajo estos nuevos mecanismos, si bien una persona puede ser localizada y arrestada con rapidez, su salida del país podría requerir inicialmente resolver un proceso judicial o administrativo. En algunos casos, la alternativa inmediata es aceptar una salida voluntaria.

"Gracias a las estrictas políticas de control migratorio del presidente Trump, tres millones de inmigrantes indocumentados han abandonado EE.UU.", aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, a Reuters.