Pésimas noticias para inmigrantes en EE.UU.: El departamento de policía de esta zona está apoyando al ICE para que realicen arrestos

El departamento de policía de esta zona está apoyando al ICE para detener a inmigrantes. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | ICE/Flickr

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El Proyecto de Datos de Deportación pudo acceder a una serie de registros públicos de Estados Unidos y reveló que los cuerpos policiales de Nuevo Hampshire han tenido una gran participación en el incremento de los operativos de control migratorio en la región durante el verano. Esto ha generado que se abra un nuevo debate acerca de la cooperación entre las autoridades locales y las políticas migratorias implementadas a nivel federal.

EE. UU.: Departamentos de policía de esta zona facilitan el incremento de arrestos del ICE

La red de radio pública del estado de New Hampshire (NHPR) compartió un análisis de los datos relacionados con los arrestos en esta ciudad, enfocándose en la ubicación de las detenciones, las características demográficas de los arrestados, la cantidad de individuos con antecedentes penales y el número de arrestos que resultaron en deportaciones.

Cabe mencionar que Nuevo Hampshire es el único estado de Nueva Inglaterra que ha establecido acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre mayo y julio del 2026, las detenciones realizadas por las fuerzas del orden locales representaron casi la mitad de las 198 personas arrestadas. Desde el inicio de la segunda administración Trump, más de 700 individuos han sido detenidos en el estado.

De acuerdo con lo expuesto, estas acciones han sido ejecutadas por agencias policiales locales que participan en el programa 287(g). Ello permite a los agentes de policía realizar acciones migratorias, como ejecutar órdenes de arresto y detener a las personas sospechosas de estar en el país sin autorización.

En este sentido, desde septiembre del 2025, las agencias locales han arrestado a 172 personas bajo este programa, superando así los arrestos realizados directamente por el ICE y las transferencias desde centros penitenciarios, muchos de los cuales forman parte del Programa de Extranjeros Criminales de ICE.

Autoridades de la zona respaldan al ICE

Por su parte, la gobernadora Ayotte, junto a los alguaciles del condado y varios jefes de la policía han expresado su respaldo a estas colaboraciones con agentes del ICE, destacando que los programas tienen como objetivo la detención de delincuentes peligrosos.