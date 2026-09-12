Lourdes Alcorta cuestiona al Ejecutivo por mezclar delincuencia y Fenómeno del Niño con otras propuestas | Difusión

Lourdes Alcorta cuestiona al Ejecutivo por mezclar delincuencia y Fenómeno del Niño con otras propuestas | Difusión

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La senadora de Renovación Popular, Lourdes Alcorta, sostuvo que el Ejecutivo debió separar las medidas sobre delincuencia y el fenómeno del Niño del resto del paquete de facultades legislativas. Según la parlamentaria, ambos temas constituyen una emergencia no ideológica que pudo tramitarse de forma independiente y con mayor celeridad.

Alcorta sostuvo que el Gobierno "se fue de más" al incluir en un mismo pedido una serie de materias que pudieron canalizarse a través de comisiones ordinarias o decretos de urgencia. A su juicio, esa mezcla "abarató" la propuesta y le restó respeto al contenido de fondo, mientras que las medidas de emergencia, de haberse enviado por separado, habrían sido aprobadas de inmediato.

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La senadora se pronunció luego de que Marta Chávez planteara que, si la Cámara de Diputados aprueba solo un paquete de las facultades, el Senado podría rectificar y aprobar el total de las 66 medidas. Alcorta precisó no poder compartir esa lectura porque no maneja con certeza si la Cámara Alta cuenta con dicha atribución constitucional, y evitó pronunciarse sobre un eventual choque entre ambas cámaras.

La legisladora indicó que buscará conversar con Chávez y con representantes de Diputados para explorar una fórmula de conciliación, aunque descartó tomar postura en un enfrentamiento entre ambas bancadas: "No voy a hablar ni a dar una opinión ni voy a confrontar una Cámara con la otra", señaló.

Voceros de Diputados piden al Ejecutivo separar el pedido de facultades

Un oficio de los voceros César Holguín (Ahora Nación), Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) y Víctor Piñán (Obras) pidieron al premier Luis Galarreta que el Ejecutivo presente un nuevo proyecto de delegación de facultades acotado únicamente a seguridad ciudadana y gestión de riesgos de desastres, incluida la atención al fenómeno de El Niño, informó La República el 11 de septiembre.

Los que firmaron advirtieron que existe el riesgo de que el Senado "distorsione el trámite bicameral": si Diputados aprueba solo una parte de las materias del proyecto original, la Cámara Alta podría restituir las que quedaron fuera, algo que atribuyeron a declaraciones públicas de los senadores Martha Chávez Cossío y Carlos Mesía. Los voceros sustentaron su pedido en los artículos 104 de la Constitución, 108 del Reglamento del Congreso y 25-a del Reglamento del Senado, que —sostuvieron— limita al Senado a modificar lo aprobado por Diputados sin incorporar materias distintas.