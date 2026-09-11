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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó la conmemoración del 25 aniversario de los atentados del 11S con el fin de defender la guerra iniciada por su Administración contra Irán y prometer que la República Islámica nunca obtendrá un arma nuclear. Lo hizo desde el Pentágono, donde afirmó que su país saluda a los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan para garantizar que "el principal patrocinador del terrorismo en el mundo" no acceda a ese armamento.

Durante su discurso, Trump describió los ataques de Al Qaeda sobre las Torres Gemelas y el Pentágono como "aquel momento de inmensa y horrible maldad" ocurrido hace un cuarto de siglo. "Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos. Nunca, jamás, olvidaremos. Por eso luchamos hoy. (…) La única opción es la victoria", declaró el mandatario.

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Los atentados dejaron cerca de 3.000 muertos y desencadenaron la llamada "guerra contra el terrorismo", así como la invasión estadounidense de Afganistán. Estados Unidos lleva más de seis meses en un conflicto contra Irán que no ha logrado su objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás y que podría pasar factura a los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre, debido al alza en el precio de la gasolina derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Deudos del 11S acusan a Arabia Saudí

En la Zona Cero de Nueva York, familiares de las víctimas denunciaron la supuesta participación de Arabia Saudí en los ataques y reclamaron al Gobierno de Trump que inste a Riad a admitir su responsabilidad. Terry Strada, viuda de una de las víctimas, se saltó el guion de la lectura de nombres. "A mi marido, Tom Strada: Se te echa de menos con cada día que pasa. Pero, ¿cómo es posible que hayan transcurrido 25 años y sigamos sin obtener justicia por el papel que desempeñó Arabia Saudí en su asesinato?", aseguró.

Strada, que recibió aplausos de los presentes, acusó al reino saudí de fomentar "una cultura nefasta de terrorismo antiamericano en todo el mundo" y de enviar agentes "para apoyar a los secuestradores islamistas radicales" que estrellaron aviones en Nueva York, Washington y Pensilvania. "Sin embargo, por 25 años, Administración tras Administración, incluidos los líderes presentes aquí hoy, se optó por proteger a los saudíes en lugar de apoyar a las familias del 11 de septiembre", afirmó.

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La viuda apeló directamente al vicepresidente JD Vance, presente en la ceremonia. "El presidente aún puede cambiar esto. Dígales a los saudíes que dejen de mentir. Dígales que, si quieren ser amigos de Estados Unidos, no pueden seguir negando todo esto, todo el dolor y toda la destrucción que hemos sufrido", remató. Un grupo de familiares y supervivientes presentó una demanda colectiva contra Arabia Saudí por su supuesta complicidad, aunque el proceso no ha llegado a juicio porque un tribunal federal de apelaciones estudia un recurso de Riad. Una pieza clave del caso es Omar Al Bayoumi, un saudí que vivió en EE. UU. entre 1994 y 2001 y ayudó a alojar a dos de los secuestradores del vuelo 77 de American Airlines.

El jefe de Estado republicano participó en el homenaje en la sede del Departamento de Defensa, no en Manhattan. En la Zona Cero estuvieron el vicepresidente JD Vance, todos los expresidentes vivos del país —Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush— y el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, primer regidor que juró sobre el Corán. Su presencia generó rechazo entre voces conservadoras. Rudy Giuliani, alcalde de Nueva York durante los ataques y luego abogado de Trump, se declaró ofendido por la asistencia del joven mandatario, aunque finalmente fue el propio Mamdani quien se acercó a él durante la ceremonia y lo saludó.

El recuerdo del 11S cambia 25 años después

Según SITE Intelligence Group, Al Qaeda publicó imágenes de su jefe en el momento de los atentados, Osama bin Laden, y de su hijo Hamza, con motivo del aniversario. Bin Laden fue abatido en 2011 en una operación estadounidense, y su hijo en 2019, de acuerdo con Trump. Un cuarto de siglo después, hay unos "100 millones de ciudadanos que aún no habían nacido o eran demasiado pequeños para recordarlos", destaca Beth Hillman, presidenta del Museo y Memorial del 11 de Septiembre. La institución, enfocada por mucho tiempo en el "deber de la memoria", centra ahora sus esfuerzos en la transmisión y la educación, con testigos capacitados para hablar ante audiencias que solo conocieron los hechos por sus padres o en la escuela.

Mamdani anunció esta semana la publicación de decenas de miles de documentos que revelan, según él, que la ciudad ocultó información sobre la toxicidad del aire tras los ataques contra el World Trade Center. "La gente enfermó porque los dirigentes en quienes confiaba le mintieron al asegurarle que podía respirar sin peligro un aire tóxico", dijo. Además de las 2.977 personas fallecidas en Estados Unidos el día de los atentados, más de 9.400 han muerto después a causa de enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas, según el programa federal de seguimiento médico. Entre quienes podrían ser señalados figuran Giuliani y Michael Bloomberg, elegido alcalde en noviembre de 2001.